El alcalde de La Laguna gana más que Fernando Clavijo y casi alcanza a Pedro Sánchez

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), es el único regidor canario que supera el salario del presidente autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Según los datos del Sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública con las retribuciones del ejercicio 2024, Gutiérrez percibió 91.172 euros brutos anuales, frente a los 76.823 euros que cobra el jefe del Ejecutivo canario, según el Portal de Transparencia del Gobierno regional.

La diferencia con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es mínima: el regidor lagunero se sitúa apenas 1.972 euros por debajo del jefe del Ejecutivo estatal, cuya retribución oficial fue de 93.145 euros en 2024.

Duodécimo en el 'ranking'

Economista, nacido en 1985 en el barrio de La Cuesta, Luis Yeray Gutiérrez ocupa el duodécimo puesto nacional entre los alcaldes mejor pagados del país, justo por detrás de la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre (PNV, 92.201 euros), y por delante de la regidora de Almería, María del Mar Vázquez (PP, 91.102 euros).

Según el desglose del ISPA, que recopila datos de 6.858 de las 8.131 alcaldías españolas, el panorama retributivo municipal es muy desigual: 2.265 alcaldes no perciben sueldo alguno, mientras que 1.513 superan el salario medio nacional de 33.700 euros anuales, según Eurostat.

Diez alcaldes cobran más que Pedro Sánchez

Encabezan la tabla los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP, 110.688 euros); Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV, 105.557 euros); y Barcelona, Jaume Collboni (PSC, 104.000 euros). El exalcalde de San Sebastián, Eneko Goia, percibió 96.965 euros el pasado ejercicio, seguido por Maider Etxebarria, de Vitoria-Gasteiz (96.016 euros).

Entre las grandes capitales del sur, Sevilla, con José Luis Sanz Ruiz, figura con 95.684 euros, mientras que Francisco de la Torre (Málaga) registra 95.500 euros.

Marbella, Burgos y Valencia

En los primeros puestos también aparece Marbella, la única localidad del grupo que no es capital de provincia. Su alcaldesa, Ángeles Muñoz, cobró 95.464 euros, seguida de Cristina Ayala (Burgos, 94.555 euros) y María José Catalá (Valencia, 94.291 euros). Todos ellos con dedicación exclusiva.

Los 'power' canarios

Después de Luis Yeray Gutiérrez, el siguiente alcalde canario mejor pagado es el de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (75.564 euros), seguido por Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canaria, 72.828 euros); José Manuel Bermúdez (Santa Cruz de Tenerife, 71.201 euros); Fátima Lemes (Arona, 70.000 euros); y José Juan Cruz (Tías, 66.081 euros).

También superan los 60.000 euros anuales los regidores de Teguise, Olivia Duque (65.810 euros); Mogán, Onalia Bueno (63.888 euros); Candelaria, Mari Brito (63.000 euros); y Guía de Isora, Ana Dorta (61.933 euros).

Entre 40.000 y 60.000

La mayoría de los municipios canarios de tamaño medio se sitúan entre 40.000 y 60.000 euros anuales, en sueldos ajustados a la población y capacidad económica. Predominan en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, con remuneraciones en torno a 45.000-55.000 euros, en línea con la media nacional para municipios similares.

Por debajo de los 40.000 euros se concentran los municipios rurales o de menor población, donde las limitaciones presupuestarias condicionan la dedicación y el nivel retributivo.

Alcaldes sin sueldo

Por el lado contrario, los regidores de Alajeró, Arafo, Barlovento, Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, Santiago del Teide y Mazo no cobraron en 2024 por ejercer el cargo.

Algunos apenas percibieron 762 euros anuales, como Juan Miguel Padrón (El Pinar de El Hierro), o menos de 5.000 euros, como la alcaldesa de Hermigua. El alcalde con dedicación exclusiva que menos gana es el de La Guancha, Alejandro Herrera, con 13.050 euros al año.

Once ayuntamientos no aportan datos

Un total de once ayuntamientos canarios –cinco en la provincia de Las Palmas y seis en la de Santa Cruz de Tenerife– no remitieron al Ministerio de Función Pública la información sobre las retribuciones de sus alcaldes o lo hicieron de forma incompleta.

Los datos obtenidos de portales de transparencia y presupuestos sitúan a Juan Antonio Peña (Ciuca) Telde, (63.091 euros); Santa María de Guía, 59.357 euros; Vega de San Mateo, 47.759 euros; Artenara, 35.350 euros; y Valsequillo de Gran Canaria, 36.590 euros, tras la reducción aprobada por la oposición en marzo de 2025.

Además, el regidor de Güímar figura con 59.819 euros; el de Garachico, con 40.000 euros; y El Tanque, con 38.000 euros. En Lanzarote, Tinajo ronda los 52.000 euros; San Sebastián de La Gomera, 52.000 euros; y Valverde, 50.000 euros.