Atención a los motoristas canarios: la DGT se muestra muy clara sobre la obligatoriedad de la nueva baliza V-16 para accidentes

La cuenta atrás para la llegada de la nueva baliza V-16 está cada vez más cerca. A partir del 1 de enero de 2026, este dispositivo sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia y será obligatorio para todos los turismos. La medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y evitar que los conductores ponga en riesgo sus vidas y las del resto en caso de tener que señalizar una avería.

¿Están las motos obligadas a llevar la baliza V-16?

Según el Reglamento General de Circulación, este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, vehículos destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg. Los vehículos de tres ruedas y los cuatriciclos, por lo tanto, la normativa no menciona específicamente el uso de la señal V-16 por parte de las motos.

"Hasta ahora, estos vehículos de dos ruedas no están obligados a llevar los triángulos de emergencia por su propio tamaño y naturaleza", según RACE. El motivo es que las motos no tienen suficiente espacio para guardar estos elementos de señalización.

Bulos sobre las balizas V-16 / LP

Aunque no es obligatorio, los expertos en seguridad vial aseguran que pueden ser útil que los motoristas lleven la baliza V-16 si cuentan con espacio para ello, ya que les permite ser vistos con mayor rapidez en caso de avería, pero no es obligatorio.

Sanciones

A partir de 2026, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 80 euros por no disponer de la V-16 y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que debe estar en un lugar práctico, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

En base a la normativa europea, todos debemos aplicar las mismas normas, pero esta luz solo será obligatoria en España