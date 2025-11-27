Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención a los motoristas canarios: la DGT se muestra muy clara sobre la obligatoriedad de la nueva baliza V-16 para accidentes

Los conductores se exponen a sanciones de hasta 200 euros a partir de 2026

La DGT avisa a los motoristas canarios

La cuenta atrás para la llegada de la nueva baliza V-16 está cada vez más cerca. A partir del 1 de enero de 2026, este dispositivo sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia y será obligatorio para todos los turismos. La medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y evitar que los conductores ponga en riesgo sus vidas y las del resto en caso de tener que señalizar una avería.

¿Están las motos obligadas a llevar la baliza V-16?

Según el Reglamento General de Circulación, este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, vehículos destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg. Los vehículos de tres ruedas y los cuatriciclos, por lo tanto, la normativa no menciona específicamente el uso de la señal V-16 por parte de las motos.

"Hasta ahora, estos vehículos de dos ruedas no están obligados a llevar los triángulos de emergencia por su propio tamaño y naturaleza", según RACE. El motivo es que las motos no tienen suficiente espacio para guardar estos elementos de señalización.

Aunque no es obligatorio, los expertos en seguridad vial aseguran que pueden ser útil que los motoristas lleven la baliza V-16 si cuentan con espacio para ello, ya que les permite ser vistos con mayor rapidez en caso de avería, pero no es obligatorio.

Sanciones

A partir de 2026, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 80 euros por no disponer de la V-16 y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que debe estar en un lugar práctico, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

En base a la normativa europea, todos debemos aplicar las mismas normas, pero esta luz solo será obligatoria en España

