Canarias espera el visto bueno de Europa para adelantar la edad del cribado de cáncer de mama

Canarias depende del criterio de Europa para adelantar la edad del cribado de cáncer de mama a los 40 años. Así lo ha destacado en Comisión Parlamentaria la consejera de Sanidad, Esther Monzón, quien recalcó que es en Europa donde se están realizando estudios de viabilidad y de sus aspectos éticos y jurídicos asociados, siempre basados en evidencia científica.

Como explicó Monzón, aunque esta medida podría disminuir la mortalidad y la presencia de tumores más invasivos, también hay otros informes que establecen nuevos riesgos. En concreto, se ha teorizado con que un cribado masivo en personas entre 40 y 49 años puede dar lugar a "falsos positivos y detección de tumores de bajo riesgo".

Preparación previa de España

A la espera de un veredicto por parte de la Comisión Europea, tanto Canarias como España, en su conjunto, están preparándose para implementar esta ampliación del programa de cribado lo antes posible.

Por un lado, el Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud un informe sobre la efectividad clínica de esta medida atendiendo a la realidad del país. Un estudio que, como adelantó Monzón, estará disponible a finales de año.

Por su parte, Canarias ha solicitado un informe a la Dirección de Recursos Asistenciales con el propósito de conocer "qué estructura humana se necesitaría para abordar a esta población", tal y como puntualizó Monzón. Este informe, cuya solicitud se realizó hace ya varios meses, permitiría a Canarias aplicar esta prestación en paralelo al visto bueno de Europa.

25 años de cribado

El programa de cribado de cáncer de mama se implantó en Canarias en 1999 para mujeres entre 50 y 59 años. Gracias a este screening, que se realiza de manera bianual, se ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama y, en paralelo, aumentar la supervivencia hasta el 90%.

"Las mujeres canarias pueden estar tranquilas, pues disponen de este programa de cribado y siempre cuentan con la posibilidad de acudir a su médico de cabecera o su matrona en el caso de que lo necesiten", recalcó Monzón.

Canarias dispone de 11 unidades fijas y una unidad móvil que se desplaza por todas las Islas, así como un software de apoyo a la lectura de pruebas radiológicas. Aunque están llamadas a participar todas las mujeres que se encuentran entre los 50 y 59 años, la participación es de alrededor de un 70%.

El año pasado se realizaron un total de 109.936 mamografías, de las que 3.400 se derivaron a hospitales para continuar su estudio. Finalmente, se detectaron 596 tumores.