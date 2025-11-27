Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parlamento

Canarias pierde 200 millones tras el rechazo a la senda de estabilidad en el Congreso

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido votó a favor del techo de gasto del Gobierno central

Cristina Valido en el pleno del Congreso.

Cristina Valido en el pleno del Congreso. / Efe

Rubén Acosta

Las Palmas de Gran Canaria

El Congreso de los Diputados rechazó la senda de estabilidad y objetivo del déficit 2026-2028 presentado por el Gobierno, paso previo a los presupuestos generales del Estado. Una vez consumada la derrota parlamentaria del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda ha puesto en cifras cuanto pierde cada comunidad autónoma al contar con un déficit del -0,1% y Canarias pierde en los tres años de la proyección 200,5 millones de euros, siendo la séptima comunidad que más cae según las cifras oficiales.

Al no salir adelante la propuesta, las comunidades con mayor impacto negativo son Madrid y Cataluña, puesto que son los territorios más boyantes económicamente, con el mayor PIB del país. El espacio fiscal adicional que ganarían con un objetivo de déficit del 0,1% sumaría casi 2.200 millones en tres ejercicios entre las dos regiones, una cifra que representa casi el 40% del total del margen extra propuesto por Hacienda. Ambas podrían gastar unos 350 millones adicionales cada año. Por el tamaño de su actividad, en tercera posición se sitúa Andalucía: perdería 234 millones en 2026, 243 el año que viene y 253 el próximo, por un total de 731 millones a lo largo de la vigencia de la senda.

Sí de CC

Canarias pierde 200 millones a razón de 64, 66 y 69 millones por año menos para gasto en los servicios públicos. En esta ocasión la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, votó a favor del proyecto del Gobierno frente a la negativa de PP, Vox y Junts y la abstención de Podemos y Compromís. Valido argumentó su voto en no seguir contribuyendo a la crispación y bloqueo del Congreso, hacer frente a los problemas de la ciudadanía y por la necesidad de tener certidumbre sobre los presupuestos y los problemas y reivindicaciones de Canarias.

