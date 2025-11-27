“Me detectaron cáncer de próstata sin tener síntomas”

Ginés Delgado, un hombre de 79 años diagnosticado de cáncer de próstata en 2020, acudía a controles rutinarios desde que cumplió los 40 por prevención. Todo marchaba con normalidad hasta que, en 2019, una analítica desveló un aumento del marcador PSA, una proteína producida por la glándula prostática, que permite detectar posibles anomalías. “A raíz de esto, me hicieron una biopsia y los médicos no detectaron nada, pero los valores de PSA seguían subiendo. En mi caso, no tenía ningún síntoma físico”, relató este jueves el paciente, en las Jornadas de Cáncer de Próstata: Infórmate, Participa y Decide, una cita organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Hospitales Universitarios San Roque, en la capital grancanaria.

Tras otras dos biopsias de próstata sin hallazgos, optó por someterse en 2020 a una biopsia por fusión, una técnica más precisa que tuvo que costearse este mutualista de Muface. Por ella pagó 1.300 euros. Gracias a este procedimiento que, según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias solo se practica en el Servicio Canario de la Salud (SCS) bajo criterio clínico, conoció el diagnóstico. “Me dijeron que tenía cáncer. A partir de entonces, inicié un tratamiento de radioterapia en Hospitales San Roque y los valores de PSA bajaron muy rápido”, afirmó Ginés, al tiempo que señaló que, en la actualidad, los parámetros se mantienen en niveles normales y que el tratamiento apenas le ha dejado secuelas.

Ginés Delgado. / José Carlos Guerra

Teniendo en cuenta la experiencia vivida, el septuagenario considera imprescindible no solo acudir a revisiones periódicas, también reforzar la atención a la salud e impulsar las técnicas eficaces. “Si pudiera, impediría que se hicieran biopsias que no fueran por fusión. Yo he tenido suerte, pero quizás otras personas no”, aseveró Ginés.

El encuentro celebrado en el citado centro sanitario capitalino se enmarca dentro de Movember, el mes internacional dedicado a la salud masculina. Tal y como expuso el doctor Pedro Lara, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Las Palmas y director del Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque, “los pacientes con cáncer de próstata tienen que saber cuáles son las opciones terapéuticas que existen, conocer la información más precisa de su enfermedad y tomar las decisiones propias a la hora de recibir el tratamiento que más se ajuste a su deseo y a sus necesidades”.

Tratamientos conservadores

Por suerte, con el paso del tiempo, han surgido tratamientos conservadores que se han consolidado como alternativas a la cirugía y a la prostatectomía -extirpación de la próstata-. Ahora bien, ¿en qué consisten? Uno de ellos es la braquiterapia, una técnica de radioterapia que permite administrar la fuente de radiación dentro del propio tumor. “También contamos con la radiocirugía, una radioterapia muy precisa que se administra desde fuera del paciente, como una sesión de radioterapia clásica, pero solo en cinco sesiones y con resultados excepcionales en el control de la enfermedad. Además, provoca menos efectos secundarios”, anotó el facultativo.

Según el especialista, todos los pacientes con cáncer de próstata son candidatos a someterse a la radioterapia. No obstante, el tratamiento debe adaptarse a las características de cada neoplasia. Así, en aquellos casos en los que el tumor se encuentra en fases más precoces, lo habitual es, en palabras del doctor Lara, “seguir un tratamiento de radiocirugía”, mientras que los cuadros más avanzados se resuelven a través de una combinación de la radiocirugía y la braquiterapia. “Lo que intentamos es que la próstata quede tratada con los menores efectos secundarios posibles en las zonas periféricas para conservar la contingencia urinaria y la potencia sexual”, remarcó el experto.

Se estima que uno de cada seis hombres padecerá esta patología a lo largo de su vida. Con base en las cifras que maneja el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, solo el pasado año se diagnosticaron en Canarias 1.553 nuevos casos, 83 más que en 2023 y 125 más que en 2022. No obstante, lo que más inquieta a los especialistas es la escasa visibilidad que tiene esta patología.

“A los hombres nos cuesta mucho más que a las mujeres contar lo que nos pasa. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer, queremos ayudar a visibilizar más esta enfermedad, que, con el envejecimiento de la población, afectará cada vez a más varones”, subrayó el presidente de esta entidad en Las Palmas, que aconseja acudir a revisiones urológicas a partir de los 50 años, ya que es frecuente que la afección curse de forma asintomática. Unas palabras que secundó su homólogo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco, que además aseguró que cuando la patología se diagnostica de forma precoz es posible lograr la curación en casi el 100% de los casos. “Los hombres no tenemos la disciplina de acudir a las revisiones que nos tocan por edad o por herencia genética. Hay que perder el miedo a dar el paso, porque da más miedo tener cáncer que prevenirlo”, sentenció.