Sin digitalización y automatización, la construcción no tiene futuro

"La digitalización ya está en nuestras manos", dijo el responsable de ventas de Construcción en Cegid, Raúl Poyato, alzando su móvil. Es una realidad que la mayoría de los ciudadanos del mundo ya no podrían vivir sin su teléfono móvil. Y esto, aplicado al sector empresarial de la construcción, se traduce en que sin digitalización y automatización no hay futuro. Es una de las principales conclusiones del foro Prensa Ibérica-El Día 'La inteligencia de negocio aplicada al sector de la construcción' celebrado este miércoles 26 de noviembre junto a Fepeco (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife).

El proceso de transformación tecnológica garantiza datos que mejoran la toma de decisiones y la anticipación al propio contexto empresarial. En el desarrollo del encuentro, inaugurado por el presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, las empresas participantes, vinculadas a la construcción y a soluciones tecnológicas empresariales, coincidieron en la necesidad de desaparecer el miedo en cuanto a los procesos de digitalización y hablar de la sencillez que realmente reside en la inteligencia de negocio.

El director comercial del Grupo Ater Genera, Moisés Manrique de Lara, no tenía ningún conocimiento acerca de la inteligencia de negocio. Es ingeniero y reconoció que cuando comenzó a aplicar esta metodología en su empresa de ingeniería industrial sostenible "ganamos una fuerza brutal en cuanto a análisis de todo tipo de datos y variables". El director ejecutivo de Cercasa, José Guillén, habla de la experiencia de una empresa del sector de la construcción del acero con más de 55 años: "La renovación fue una obligación a la que nos envió el mercado", aludiendo a su carácter de negocio tradicional y familiar, pero en la que sin embargo aplicaron estrategias innovadoras que les permiten "manejar datos de manera concisa y sin prácticamente margen de error".

En Llarena consultores son expertos en people analytics. O lo que es lo mismo: recabar datos sobre de los trabajadores de las empresas, desde Recursos Humanos, para conocerlos y saber cuáles pueden ser sus comportamientos. "Dejamos las intuiciones a un lado y gestionamos los datos con objetividad", resume el CEO de la consultora, Francisco Llarena. Puso de ejemplo el caso de una empresa que quería abrir un establecimiento de las mismas características en otra provincia de Canarias. "A través del people analytics, y basándonos en los datos del departamento de Recursos Humanos del local que ya tenía abierto, realizamos un estudio para saber cuál era el personal que necesitaría para abrir y también cuántos empleados debería tener durante los dos años siguientes", explicó Llarena, quien aseguró que es cuestión de "usar la herramienta correcta, pero con mucha formación y una buena gestión del dato del área de personal. De esta manera, existe un alto porcentaje de tomar una buena decisión", expuso.

El sector de la construcción se enfrenta a dos situaciones complejas desde el punto de vista de su digitalización, según el manager de RSM Business Solutions en Canarias, Jaime Manrique de Lara: "Nos encontramos con que en este área hay muchas pequeñas tareas que se hacen de manera manual y con que los perfiles profesionales que están a pie de obra no están digitalizados", comenta.

En este sentido, varios de los ponentes hablaron del mito que existe en torno a la aplicación de la inteligencia de negocio en la empresa. "Muchos piensan que la tecnología es sinónimo de caro y lejano, pero hoy ya no es así. Antes sí, pero hoy en día está más que normalizado", añadió el responsable de RSM. El responsable de Cegid, Raúl Poyato, habló de la instalación de herramientas como un ERP (Enterprise Resource Planning), un programa informático que procesa y da soluciones diarias a las tareas de las empresas. "Proporciona datos sobre los costes, las tendencias, las ventas... sirve para anticiparse", dijo de manera sencilla.

Y precisamente ese adjetivo convertido en sustantivo, sencillez, fue una de las premisas en las que se recaló en muchas ocasiones durante el foro impulsado por Fepeco. Sencillez y formación, por supuesto. "Hay que bajar los pies a la tierra y formarse en el seno de la empresa. Implementar un ERP, CMS o CRM -todos estos acrónimos se refieren a programas de gestión empresarial- no es suficiente. Es muy importante formarse, de hecho es el primer paso que hay que dar. Hay que hacer la transformación digital, pero con cabeza", advirtió Llarena.

Asimismo, otra de las recomendaciones para el inicio del proceso de transformación digital difundidas por los consultores expertos en el foro fue "parar y pensar. ¿Qué dato quieres conseguir? Elegir dos o tres, sobre todo centrarse en aquellas tareas manuales que llevan mucho tiempo, y después automatizar", recomendó el responsable de RSM, Jaime Manrique de Lara. En concreto, la herramienta para automatizar tareas y procesos propuesta por él, marca de la casa, es RSM Advanced Solutions con tecnología de GlatoLink.

Uno de los datos escogidos por Cercasa en la implantación de la inteligencia de negocio está en los proveedores. Según su director ejecutivo, José Guillén, en la planificación del departamento de compras encontraron KPI's (métricas para evaluar el éxito de una empresa) que "nos sirvieron para gastar mejor. En función de estos datos, se diseña el proceso de obra y su planificación, el funcionamiento de la mano de obra, el compromiso del proveedor, su solidez o el coste", desarrolló. Todo ello, hace que Cercasa tome mejores decisiones, "sin margen de error", a la hora de elegir proveedores. "Algunos piensan que nos equivocamos porque gastamos más, pero es un gasto que a la larga da más rentabilidad", concluyó.

En el sector de empresas constructoras como Cercasa, se puede implantar el programa informático de Inforges: Sigrid. Este producto es un ERP, que como se definió anteriormente, da soluciones a diario a las tareas de las empresas. El representante de la consultora especializada en tecnología, Raúl Poyato, habló de que la instalación de esta herramienta tiene un inicio "similar al de un enamoramiento. Al principio estás en una nube al comprobar la facilidad que supone contar con este tipo de ayuda informatizada, ya luego hay momentos de altibajos. Pero sobre todo se aprende de la experiencia", manifestó.

Por su parte, el director comercial de Ater Genera, Moisés Manrique de Lara, no estuvo de acuerdo con Poyato, ya que "para nosotros fue la sensación opuesta: casi que fue como un parto. Un sufrimiento", asemejó en un momento de complicidad y distensión. Para el responsable de la empresa especializada en renovables todo cambió cuando se incorporó a la empresa un asedor en inteligencia de negocio: "Todo cambió, hasta yo mismo. Tuve un proceso de conversión de ingeniero a empresario, y dejé de apagar fueos todo el rato para anticiparme a lo que podía ocurrir", contó de manera positiva.