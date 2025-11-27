Qué es el grupo 764 mencionado en la carta de amenaza de bomba a la ULPGC

Los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han vivido una mañana especialmente tensa tras una amenaza de bomba que obligó a desalojar varios campus. El aviso llegó a través de un correo remitido por un desconocido a las direcciones oficiales de la institución, en el que aseguraba, bajo la premisa "iré a hacer una masacre en la ULPGC", que actuaba en nombre del llamado grupo 764 y que pretendía cometer un ataque armado.

Desalojo de edificios de la ULPGC en Tafira tras un correo con una amenaza terrorista / José Carlos Guerra

Este tipo de amenazas ya se ha registrado en España y otros países, donde dicho grupo ha sido investigado y perseguido por mensajes similares. El FBI les sigue la pista ya que se han cometido varios delitos bajo su nombre. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad y desalojaron los campus para garantizar la protección de estudiantes, docentes y personal.

Carta dirigida a la ULPGC

"Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves iré a hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidaré como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanas y asi Ilevar al despertar de la raza Guanche atlante y la independencia de Taknara. Revindico al MPAIAC que a pesar de haber sido de izquierda fueron los únicos que supieron dar la lucha por la supervivencia de nuestra raza Guanche superior. ¡Desde Canarias se levantará la Nueva Atlántida que alguna vez fue hace mucho tiempo, la raza solar Guanche despertará de nuevo! ¡Viva Canarias Libre y Salve Achaman-Satanas!"

El correo enviado a las cuentas corporativos de miembros de la ULPGC / La Provincia

Qué es el grupo 764

El Grupo 764 se ha convertido en una de las organizaciones extremistas más inquietantes para las fuerzas de seguridad internacionales. Catalogado por distintos organismos como una red de terrorismo digital y extremismo violento, este colectivo opera principalmente en internet y está implicado en casos de explotación infantil, violencia extrema y conspiraciones para cometer ataques. Su estructura descentralizada y su capacidad para captar menores lo han situado como una de las amenazas emergentes más peligrosas del entorno digital.

La organización surgió hace unos años y ha tenido una expansión muy rápida

El grupo 764 se fundó en 2021 por un joven de Texas cuyo código postal dio nombre a la organización. Desde entonces ha crecido en distintos países, dirigiéndose especialmente a menores y jóvenes. Su estrategia consiste en infiltrarse en plataformas como Discord y Telegram, donde localizan a adolescentes vulnerables o con problemas de salud mental.

A partir de ahí emplean métodos de manipulación psicológica, coacción y presión grupal que derivan en prácticas tan graves como la autolesión inducida, el intercambio de material de violencia extrema o la grabación de contenido de abuso infantil.

Vínculos con la Orden de los Nueve Ángulos

Una de las claves que ha disparado las alarmas en agencias internacionales es la conexión del Grupo 764 con la Orden de los Nueve Ángulos (O9A), un colectivo extremista que mezcla neonazismo y satanismo. Esta relación ha reforzado la consideración de 764 como una estructura con motivación terrorista y no solo como una red de abuso o manipulación en línea.

Las autoridades consideran que la ideología compartida, basada en la violencia, el odio y la visión nihilista del mundo, doctrina filosófica que niega la existencia de significado, propósito o valor intrínseco en la vida, son elementos clave en la radicalización y en el tipo de delitos que cometen algunos de sus miembros. De ahí vienen las amenazas surgidas por parte de este individuo.

España ha tenido amenazas de este grupo

No es la primera vez que se registra una amenaza de bomba o ataque en España vinculada al grupo 764. El año pasado, varios colegios de Valencia tuvieron que ser desalojados debido a una amenaza similar, protagonizada por un joven que terminó detenido. Además, la Universidad Politécnica de Valencia ya vivió una situación parecida a la de la ULPGC, con una falsa alarma de bomba.

Logotipo de la organización terroristya 764 / Wikipedia

Estados Unidos es su principal foco de actuación, donde varios menores han sido detenidos acusados de delitos de terrorismo, conspiración para asesinato y producción de pornografía infantil. La red criminal también ha enviado estas amenazas de bomba y masacre a varias universidades del mundo, quedándose todas en falsas amenazas.

La radicalización de menores, la manipulación psicológica y la difusión de violencia extrema han llevado a organizaciones como el FBI y otras fuerzas europeas a clasificarla como organización de extremismo violento. Su combinación de ideología neonazi-satanista, tácticas coercitivas y explotación de adolescentes vulnerables la convierten en un ejemplo peligroso de cómo el terrorismo puede adaptarse al entorno digital. Además, los captadores aprovechan la facilidad con la que menores pueden ser captados a través de comunidades digitales aparentemente inofensivas para atraerles y sumarlos a la organización.