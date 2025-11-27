En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Rubén Acosta
El PP respalda ahora en el Senado que todas las regiones acojan menores
La moción impulsada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) sale adelante con la abstención de los socialistas
La Provincia
La ruta migratoria atlántica se enfría en África: ¿por qué cayeron las travesías en 2025?
El descenso del 59% en las detecciones de migrantes en la ruta desde África occidental a Canarias en 2025 se debe a la cooperación de la UE y los países africanos
Isabel Durán
El Estado apenas tramita el 34% de los expedientesde menores migrantes enviados por Canarias
El ministro Ángel Víctor Torres avisa de la escasa documentación de menores que remite el Gobierno canario, que se escuda en el bajo ritmo de las resoluciones de traslado a la Península
EFE
Un nuevo cayuco con 150 personas llega a El Hierro
La embarcación fue detectada por el sistema de vigilancia costera SIVE a 15 kilómetros de La Restinga
La Provincia
Salvamento Marítimo rescata a 260 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro
La intervención tuvo lugar este domingo y cuatro personas fueron evacuadas al hospital de la capital herreña
Alexandra Socorro
Cuatro de cada diez jóvenes sometidos a las pruebas de la edad en Canarias son mayores de edad
Casi cuatro de cada diez jóvenes que llegan a Canarias y son considerados menores dubitados —aquellos cuya edad real genera dudas y es incierta— resultan ser adultos tras someterse a las pruebas médicas de determinación de edad. De hecho, según los datos oficiales, el 37,64% de los jóvenes que se encuentran en esta situación supera los 18 años, un resultado que se confirma tras analizar sus huesos y otras características físicas. El procedimiento se aplica a los adolescentes que arriban a las costas del Archipiélago sin la compañía de un familiar adulto y que, además, no pueden acreditar documentalmente su edad. En esos casos, las autoridades deben verificarla mediante pruebas. Si finalmente se determina que son menores, la Comunidad Autónoma asume su tutela, tal como establece la legislación vigente, encargándose de su cuidado y protección.
EFE
Migraciones pide al Gobierno canario "lealtad institucional" en el traslado de los menores
La Policía Portuaria impidió este viernes el paso al muelle de Puerto Naos, en Arrecife, a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, alegando que no tenía conocimiento de su convocatoria
La Provincia
Desarticulada en Fuerteventura la célula de una red internacional dedicada al tráfico de migrantes por la ruta canaria
La investigación se saldó con la detención del principal responsable, un joven de 22 años, por los presuntos delitos, entre otros, de pertenencia a organización criminal, homicidio y favorecimiento de la inmigración ilegal
Alexandra Socorro
Sira Rego contradice al Supremo y defiende que el Estado cumple con el auto de los menores con asilo
La ministra asegura que no existe incumplimiento estatal y que la sentencia inicial "solo debe terminar de ejecutarse"
Andrea Saavedra
Al Supremo se le agota la paciencia: el Estado debe derivar ya a los asilados
El Alto Tribunal da un plazo «improrrogable» de 15 días para trasladar a los menores a la Península y Fernando Clavijo estalla: «No hay voluntad»
