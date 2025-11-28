La Aemet avisa de que la calima volverá a Canarias

Canarias volverá a sentir la calima este viernes, 28 de noviembre, aunque no en todas las islas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será en las islas orientales, ya que se espera calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura, que será poco probable en Gran Canaria.

Por otro lado, en el norte de las islas montañosas estará nuboso con probables lloviznas ocasionales. Así, esto se dará, principalmente, en las islas más occidentales y serán poco probables en las centrales. En el resto de zonas estará poco nuboso o despejado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas seguirán con pocos cambios y las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas por la tarde y noche.

Previsión del tiempo por islas para este viernes:

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado. Probable calima ligera en altura. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 18 24

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado. Probable calima ligera, principalmente en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Puerto del Rosario 18 22

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte sin descartar lloviznas ocasionales, principalmente en medianías y a primeras horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Baja probabilidad de calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste por la tarde y noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 23

Predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, abriendo claros al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, sin descartar nubosidad de evolución en el suroeste por la tarde con alguna precipitación débil. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste por la tarde y noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24

En el norte, nuboso con probables lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24

Calima en Gran Canaria, archivo. / Andrés Cruz

Nuboso en el norte y este con probables lloviznas ocasionales. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste por la tarde y noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de La Palma 17 21

En el nordeste, nuboso con probables lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el sudeste y extremo oeste por la tarde y noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Valverde 14 17