La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias

El pronóstico del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el sábado 29 de noviembre de 2025 en las Islas Canarias muestra un panorama variado. En las zonas montañosas del norte de las islas habrá intervalos de nubes densas, especialmente por la mañana y al final de la jornada, con una baja probabilidad de lloviznas ocasionales en las medianías. En el resto de las islas, el cielo se presentará mayormente poco nuboso o despejado.

Se prevén condiciones de calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura, aunque esta será menos probable en las áreas altas de las islas centrales.

Estado del tiempo en cada isla

Lanzarote

La previsión para Lanzarote indica cielo poco nuboso o despejado, con una probabilidad de calima ligera en altura. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios, mientras que el viento será moderado del nordeste, con algunos intervalos de intensidad fuerte en la vertiente oeste hacia el final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 24

Fuerteventura

En Fuerteventura, las condiciones serán similares a las de Lanzarote, con cielos mayormente despejados y la posibilidad de calima ligera. Las temperaturas también permanecerán estables, y se experimentará un viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en la vertiente oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 23

Para Gran Canaria, se anticipan intervalos nubosos en la parte norte, que serán más intensos durante la mañana y noche, con una baja probabilidad de lloviznas en las medianías. En las demás áreas, el cielo estará mayormente despejado.

Se prevén temperaturas estables, así como viento moderado del nordeste, que podría intensificarse en las vertientes sudeste y noroeste en horas de la tarde y noche, con rachas potencialmente muy fuertes en estas zonas. En las cumbres, el viento será flojo a moderado, proveniente del este.

Calima en Gran Canaria (24/11/25) / Andrés Cruz

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 22

En Tenerife, se espera también que el norte y el nordeste tengan intervalos de nubes más compactos, especialmente por la mañana y durante la tarde y la noche, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, sobre todo en las medianías. El resto de la isla tendrá cielos despejados.

Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos. El viento del nordeste será moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en la punta noroeste tras el mediodía, y algunas rachas localmente muy fuertes. En las alturas, el viento será flojo a moderado del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 24

Para La Palma, se pronostican intervalos de nubes en el norte y este, donde serán más densos a primeras y últimas horas, con una baja probabilidad de lloviznas ocasionales en las medianías. En el resto de la isla, se espera un cielo poco nuboso.

Las temperaturas se mantendrán estables, con viento moderado del nordeste y episodios de fuerte viento en la vertiente sudeste y la zona de El Paso, así como en la punta noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. En las cumbres, el viento será moderado, proveniente del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 22

En La Gomera, el pronóstico muestra intervalos nubosos en el norte, con nubes más densas al inicio y al final del día, y una baja probabilidad de lloviznas en las medianías. En otras áreas, los cielos estarán mayormente despejados.

Las temperaturas no experimentarán cambios importantes y el viento del nordeste será moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste por la tarde y la noche, donde también pueden registrarse rachas muy fuertes. En las cumbres, el viento será moderado del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 19 24

Finalmente, en El Hierro, se esperan intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de alguna llovizna aislada, mientras que el resto de la isla presentará cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sudeste y el extremo oeste, donde también pueden registrarse rachas muy fuertes. En el área de las cumbres, el viento será moderado del este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 14 16