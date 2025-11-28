Canarias reduce por primera vez la lista de espera en Discapacidad

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido la mejora de los datos que ha asegurado que se ha producido en la gestión del sistema de reconocimiento de la discapacidad, "que está permitiendo reducir por primera vez la bolsa histórica de expedientes acumulados y agilizar el acceso a prestaciones".

En una nota, Delgado ha aseverado este viernes que entre 2020 y 2025 se recibieron cerca de 90.000 solicitudes, pero hasta 2024 nunca se alcanzó el nivel de resoluciones necesario para frenar la acumulación.

"Para corregir esta situación pusimos en marcha en marcha una reforma normativa, tecnológica y organizativa a través del nuevo Decreto-Ley de Discapacidad que ya está dando resultados y simplifica el procedimiento", ha expresado Delgado.

Reconocimientos directos

Ha agregado que este sistema permite reconocimientos directos de grados del 33%, 65% o 75% cuando la situación médica está clara y establece una priorización más justa: atención preferente de 0 a 18 años y en situaciones de vulnerabilidad social.

También incorpora trámites automáticos, como la concesión directa de la tarjeta de estacionamiento en casos de movilidad reducida, "y garantiza criterios homogéneos en todas las islas".

Ha añadido que entre enero y octubre de 2025 se resolvieron 14.395 expedientes, casi el doble de las entradas (7.818) y una reducción neta de 6.577 expedientes de la lista de espera.

A ello se le añade la creación de la Tarjeta Digital de Discapacidad, "que ya está siendo utilizada por más de 137.000 personas".

Asimismo, la consejera ha dicho que todavía quedan retos por alcanzar, como cumplir el plazo de 180 días, reforzar equipos y mejorar la coordinación interadministrativa.

"Pero la tendencia ha cambiado: tras años de incremento, la lista de espera de discapacidad empieza por fin a descender. En ese camino estamos y vamos a seguir trabajando para lograr nuestros objetivos", ha concluido.