Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clavijo anima a Sánchez a dar "voz a los ciudadanos en la urnas" si no puede gobernar con estabilidad

El presidente canario afirma que "no se trata de resistir", sino de gestionar los recursos públicos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. / Europa Press

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "reflexionar" y dar "la voz a los ciudadanos en las urnas" si no puede gobernar con estabilidad. "Ayer fue un día triste para la democracia, para las propias instituciones y un día de desconfianza de la ciudadanía", apuntó esta mañana en unas declaraciones a los medios de comunicación.

Según el líder del Ejecutivo regional, ahora procedería abrir una reflexión "porque se suman no solo los casos de corrupción, sino también el rechazo de la senda y los objetivos de déficit o de la regla de gasto". "En definitiva --continuó-- la hoja de ruta que tendríamos que seguir como país para aprobar un presupuesto o para que las CCAA pudiésemos tener mucha más certidumbre".

Gestionar

Por ello, hizo especial hincapié en que no es una cuestión de resistir, ya que los políticos están para gestionar los recursos públicos y, sobre todo, para poder hacer políticas que permitan que el país avance.

"Y en ese escenario, si no es posible, tiene que haber una reflexión. Al menos eso es lo que yo recomendaría pero no nos compete a nosotros. La parte que a nosotros nos corresponde es la que estamos dando en el Gobierno de Canarias con un presupuesto que se aprueba y un Gobierno que tiene la mayoría parlamentaria necesaria para poder sacar adelante los proyectos legislativos", puntualizó.

Finalmente, el presidente canario entendió que le toca a presidente, Pedro Sánchez, y su Gobierno hacer esta reflexión para que, si no es posible gobernar con normalidad, se le de "la voz a los ciudadanos en las urnas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
  2. Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
  3. La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
  4. El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  5. Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
  6. La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
  7. La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas
  8. Estos son los 21 quesos de Canarias que han conseguido una medalla en los World Cheese Awards: son los mejores del mundo y los puedes comprar y comer tú mismo

Clavijo anima a Sánchez a dar "voz a los ciudadanos en la urnas" si no puede gobernar con estabilidad

Clavijo anima a Sánchez a dar "voz a los ciudadanos en la urnas" si no puede gobernar con estabilidad

Salem Von D: el drag canario que fusiona arquitectura y transformismo con impacto visual

Salem Von D: el drag canario que fusiona arquitectura y transformismo con impacto visual

En la ‘Súper Black Friday’ de LA PROVINCIA suscríbete con 60% de descuento y accede a contenido ilimitado

De la carrera judicial en Canarias a la vida nómada: el juez Rafael Lis cambió su rumbo y ahora reside en un barco en el centro de Vigo

De la carrera judicial en Canarias a la vida nómada: el juez Rafael Lis cambió su rumbo y ahora reside en un barco en el centro de Vigo

La Seguridad Social lo confirma y da buenas noticias: las pensiones en Canarias subirán esta cantidad en 2026

Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías

Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías

Las universidades canarias reclaman estabilidad para sus unidades de transferencia

Las universidades canarias reclaman estabilidad para sus unidades de transferencia

La Policía Nacional avisa a los canarios sobre el `skimming´: es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes en épocas de descuentos

La Policía Nacional avisa a los canarios sobre el `skimming´: es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes en épocas de descuentos
Tracking Pixel Contents