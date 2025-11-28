Clavijo anima a Sánchez a dar "voz a los ciudadanos en la urnas" si no puede gobernar con estabilidad
El presidente canario afirma que "no se trata de resistir", sino de gestionar los recursos públicos
Europa Press
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "reflexionar" y dar "la voz a los ciudadanos en las urnas" si no puede gobernar con estabilidad. "Ayer fue un día triste para la democracia, para las propias instituciones y un día de desconfianza de la ciudadanía", apuntó esta mañana en unas declaraciones a los medios de comunicación.
Según el líder del Ejecutivo regional, ahora procedería abrir una reflexión "porque se suman no solo los casos de corrupción, sino también el rechazo de la senda y los objetivos de déficit o de la regla de gasto". "En definitiva --continuó-- la hoja de ruta que tendríamos que seguir como país para aprobar un presupuesto o para que las CCAA pudiésemos tener mucha más certidumbre".
Gestionar
Por ello, hizo especial hincapié en que no es una cuestión de resistir, ya que los políticos están para gestionar los recursos públicos y, sobre todo, para poder hacer políticas que permitan que el país avance.
"Y en ese escenario, si no es posible, tiene que haber una reflexión. Al menos eso es lo que yo recomendaría pero no nos compete a nosotros. La parte que a nosotros nos corresponde es la que estamos dando en el Gobierno de Canarias con un presupuesto que se aprueba y un Gobierno que tiene la mayoría parlamentaria necesaria para poder sacar adelante los proyectos legislativos", puntualizó.
Finalmente, el presidente canario entendió que le toca a presidente, Pedro Sánchez, y su Gobierno hacer esta reflexión para que, si no es posible gobernar con normalidad, se le de "la voz a los ciudadanos en las urnas".
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
- La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas
- Estos son los 21 quesos de Canarias que han conseguido una medalla en los World Cheese Awards: son los mejores del mundo y los puedes comprar y comer tú mismo