La gripe se adelanta un mes en Canarias debido a la irrupción de una variante más contagiosa

La gripe está a punto de irrumpir en Canarias, lo que supone un adelanto de al menos cuatro semanas. El cambio de su patrón de diseminación se debe a la entrada de un nuevo actor a escena: una mutación del virus H3N1 que es mucho más contagioso que el anterior, aunque los datos iniciales muestran que pueda ser menos virulento.

El virus está empezando a entrar en las Islas aunque, de momento, como explica Álvaro Torres, director de Salud Pública del Gobierno de Canarias, "no ha aumentado tanto como en la Península". Y es que es precisamente la entrada del resto del Estado en fase epidémica la que ha puesto en sobreaviso a las Islas. No en vano, según el último informe publicado por el Instituto de Salud Carlos III, la tasa de síndrome gripal —diagnósticos en consulta— asciende a los 40,1 casos por 100.000 habitantes en comparación a los 35,2 de la semana pasada. En Canarias, sin embargo, los datos sitúan a las Islas aún en una situación basal.

Aumento de la incidencia

Según el último informe de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Canarias —con datos de la semana pasada—, los cuadros respiratorios han empezado a aumentar en Canarias, si bien es la gripe la que está aumentando más. En concreto, de la semana 46 a la 47 la incidencia ha crecido en un 31%, frente a la del covid que ha caído un 14% o la del Virus Respiratorio Intersticial, que ha caído otro 2,44%. Además, la incidencia de la gripe es 17 veces mayor que la de estos virus: 52,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 2,9 casos por 100.00 habitantes del covid.

En todo caso, esto significa que la incidencia de todos estos virus, por ahora, es menor que la del año 2024. Aunque todos los grupos por edades han experimentado un aumento en la incidencia, en los que más ha aumentado la incidencia durante la última semana ha sido la de los niños. No en vano, en los niños de 5 a 14 los contagios se han incrementado casi un 20% en apenas una semana. Este aumento es algo menor en adultos. En concreto, en las edades más vulnerables (a partir de los 65 años) el incremento ha sido del 14% en las personas de 65 a 79 años y del 10% en mayores de 79.

De escenario 0 al 1

Pese al aumento, Canarias mantiene el escenario 0, es decir, de incidencia basal. En este escenario no es necesario aplicar ninguna medida para la contención del virus, aunque hospitales y centros de salud ya se están preparando para un eventual paso al escenario 1. "Es muy posible que la semana que viene ya estemos en esa situación", adelanta Torres, que insiste que esto supondrá un adelanto del pico epidémico en "cuatro semanas" con respecto a años previos.

El paso al escenario 1 supondrá la puesta en marcha de ciertas medidas tanto para la sanidad pública como para la población en general. Por una parte, los centros sanitarios deberán aplicar los circuitos internos de control de transmisión de los virus y se recomienda el uso de mascarilla a todo el mundo, en ámbitos vulnerables. En la población general, se recomienda el uso de mascarilla entre personas que presenten síntomas.

Un escenario superior supondría recomendar no solo el uso de mascarilla sino también, en el caso de que se pueda, el autoaislamiento, la ventilación de los espacios y el uso de mascarilla tanto en centros sanitarios como en ocupaciones de cara al público. En los centros sanitarios estará recomendado el uso de mascarilla para todos los trabajadores y deberán revisar que cuentan con todas las capacidades asistenciales necesarias. Además, si fuera necesario, se podrá aumentar las capacidades de los servicios de urgencias y de la UCI.

H1N1 y H3N1 compiten este año

En esta temporada hay dos subtipos de virus de la gripe A que se están jugando la hegemonía de los contagios. Por un lado, está el H1N1, que ha sido el virus que ha estado circulando los últimos años y también el mayoritario, por el momento en Canarias. Pero este año, este incremento de los contagios —que se ha visto primero en lugares como País Vasco— está relacionado con el virus H3N1 y, en concreto, con una de sus variantes mutadas, el subclado K. En Europa, casi la mitad de los contagios han sido por esta subvariante. En Canarias, por lo pronto, no se puede saber si ha entrado, pero Torres afirma que "ya se han empezado a detectar algunos casos de H3N1".

Mejora de la vacunación en Canarias

Este año, sin embargo, Canarias está más preparada para la irrupción del virus. Y es que las tasas de vacunación están en uno de sus máximos, después de años de caída. "Hemos aumentado diez puntos la cobertura vacunal, lo que nos sitúa entre el 60 y 62% de protección a la población más vulnerable", explica Torres. Cabe recordar que en 2023, las tasas de vacunación global para los grupos seleccionados (mayores de 60, embarazadas, niños y personal sanitario) fue del 45%.

Para el director de Salud Pública ha sido todo un acierto acercar la vacunación a la población: "hemos ido tanto a colegios como a centros sociosanitarios y muchas familias nos lo han agradecido porque es una medida que ha favorecido la conciliación", insiste. En todo caso, estas cifras no satisfacen del todo a Torres, que insiste en que el objetivo es llegar al 75%.