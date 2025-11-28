Jorge Rey avisa de la llegada de más lluvias a Canarias la semana que viene: "Llegará un 'lengüetazo' de frío polar"

Jorge Rey sigue dando malas noticias a los canarios porque ha vuelto a anunciar lluvias para la próxima semana. El joven meteorólogo ha compartido el pronóstico del tiempo para la primera semana de diciembre, indicando que el frío polar continuará afectando a numerosas zonas de la península. Además, el fin de semana estará marcado por lluvias en gran parte del país, aunque algunas ciudades tendrán mejor suerte, ya que un anticiclón se impondrá en estas áreas.

Canarias tendrá un inicio de semana con lluvias, aunque en este caso, serán débiles, como ha pronosticado Jorge Rey. "Como es bastante normal, esperamos precipitaciones, pero de manera muy débil y en las islas de mayor relieve", decía el burgalés. El archipiélago quedará al margen de las borrascas atlánticas que afectarán a la Península, con temperaturas propias de finales de noviembre y sin grandes cambios previstos a corto plazo.

El meteorólogo también adelantó que la próxima semana el anticiclón comenzará a asentarse, dejando un ambiente más estable en todo el archipiélago, aunque con algunos episodios locales de lluvia.

Un fin de semana pasado por agua en la Península

Mientras Canarias tendrá un fin de semana relativamente tranquilo, la Península vivirá todo lo contrario. Jorge Rey adelantó que "esperamos la llegada de precipitaciones, borrascas atlánticas que van a alimentar las lluvias en muchos puntos de la península". El sábado será especialmente lluvioso en Galicia, Asturias, Castilla y León y parte del centro peninsular, donde caerán chubascos moderados.

El domingo las lluvias se extenderán prácticamente a toda España. Sin embargo, el lunes estas precipitaciones perderán intensidad. El martes regresarán las borrascas y los chubascos, sobre todo en Galicia, Castilla y León y el Cantábrico.

A esta situación se suma un descenso térmico notable provocado por un frente frío polar que entrará entre el domingo y el lunes. El meteorólogo avanza que "un lengüetazo de frío polar va a llegar de cara al domingo, afectando con heladas durante el propio domingo, incluso también durante el próximo lunes 1 de diciembre". Aunque no será una ola de frío, sí dejará temperaturas invernales y heladas en zonas de montaña y mesetas.

El invierno podría traer grandes nevadas

Para acabar, joven meteorólogo también ha adelantado que diciembre llegará con un anticiclón más consolidado, pero con margen para nuevos temporales. "Este invierno realmente pinta bueno para hablar de importantes nevadas en España", avanzó Jorge Rey.

Él mismo también afirmaba que en breve se atreverá a adelantar sus tradicionales predicciones de cabañuelas para los próximos meses.