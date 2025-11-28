Lidl lanza en Canarias su pan 100% solidario para apoyar la lucha contra la pobreza alimentaria

Lidl, en su compromiso con la solidaridad y el desarrollo del archipiélago, pone a la venta, un año más, su pan 100% solidario, una iniciativa que nace con el objetivo de ayudar a combatir la pobreza alimentaria en todo el país. Este producto estará disponible en las 39 tiendas de Lidl en Canarias, y en el resto de España, a partir del 1 de diciembre.

El año pasado, esta acción permitió recaudar 100.000 euros, una aportación que, junto a la participación de Lidl en la Gran Recogida de Alimentos de FESBAL, facilitó que los bancos de alimentos del país pudieran distribuir más de 1,2 toneladas de comida a cientos de personas en situación de vulnerabilidad y pobreza a nivel nacional.

Por segundo año consecutivo, la compañía ofrece en sus más de 700 tiendas el pack de 5 panecillos elaborados con harina de centeno y arándanos a un precio de 0,99 euros. Cada euro recaudado se donará íntegramente a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para combatir la pobreza alimentaria entre los colectivos más vulnerables.

Además, la campaña cuenta con la colaboración del embajador de la cadena de supermercados, el reconocido cocinero Karlos Arguiñano, y su hijo, Joseba Arguiñano, que han participado en la elaboración del producto.

Karlos Arguiñano expresó su orgullo por unirse a la iniciativa por segundo año consecutivo. “En estas fechas, debemos pararnos a pensar en los que no podrán disfrutar de las fiestas como nosotros. Por eso, estoy orgulloso de unirme a Lidl para lanzar un pan solidario que ayudará a los bancos de alimentos en una labor tan importante como asegurar que a nadie le falte este producto en la mesa”, explicó.

Por su parte, Joseba Arguiñano detalló sus características. “Este año hemos optado por un pan de centeno y arándanos, una versión más saludable, pero igual de deliciosa. Y, además, con un propósito muy bonito. Esperemos que os guste”, señaló.

Con esta acción, la cadena consolida su compromiso con la solidaridad y contribuye al desarrollo económico y social en España.

El compromiso de Lidl con España

Desde su responsabilidad como gran empresa, Lidl trabaja más que nunca para reforzar su compromiso con España y contribuir de forma decisiva al desarrollo económico y social del país. En este sentido, la compañía sigue generando valor compartido en todo el territorio a través de la apertura de nuevas tiendas y plataformas logísticas, la creación de empleo estable y de calidad, y la compra de producto nacional –impulsando e internacionalizando los negocios de sus proveedores–. Todo ello estando cerca de colectivos vulnerables con proyectos que permiten mejorar sus vidas y sin renunciar a la sostenibilidad como factor clave en toda su actividad, para ofrecer siempre la mejor relación calidad-precio a sus clientes.

Acerca de Lidl

Lidl es una cadena de distribución alimentaria con presencia desde hace más de 30 años en España, donde gracias a la creciente confianza de sus clientes ya es el tercer operador del sector por cuota de mercado. Hoy en día, la empresa cuenta con una red de más de 700 tiendas y 13 plataformas logísticas y con una plantilla de unas 19.700 personas. Lidl también colabora estrechamente con más de 860 proveedores nacionales a los que ya compra producto por valor de unos 7.900 M€ anuales, exportando más de la mitad.

Lidl Supermercados es la filial en España de la alemana Lidl Stiftung, compañía integrada a su vez en el Grupo Schwarz, el cuarto operador mundial en el ámbito de la distribución alimentaria. Actualmente, Lidl como grupo es la cadena de supermercados líder en Europa y está presente en más de 30 países, con una estructura de unos 12.600 establecimientos, más de 230 centros logísticos y con un equipo de unas 382.400 personas, guiado por los valores de desempeño, respeto, confianza, humildad y pertenencia.

La apuesta de Lidl por Canarias

Lidl, con presencia en Canarias desde hace más de una década, cuenta hoy en día con una red de 39 tiendas y dos plataformas logísticas en el archipiélago y con una plantilla de más de 1.400 personas. Lidl colabora estrechamente con un centenar de proveedores locales en las Islas a los que ya compra producto por valor de unos 100M€ anuales.