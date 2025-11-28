Un paracaidista en la jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra

Un mando de la Brigada Paracaidista ejerce desde ayer como ‘número dos’ en la estructura del Ejército de Tierra en el Archipiélago canario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en las Islas Baleares. El general de División Alfonso Pardo de Santayana Galbis tomó posesión de su puesto de jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias.

Santayana aseguró que los pilares de su labor serán la lealtad como fundamento de cohesión, exigencia para alcanzar las mejores cotas de eficacia e ilusión como reflejo de vocación y buen espíritu militar.

Nacido en 1965 en El Paso, en Texas (Estados Unidos), y de familia de origen cántabro, ha desarrollado su trayectoria en el arma de Infantería desde 1992, cuando recibió su despacho de teniente y se incorporó a la Brigada Paracaidista.

La toma de posesión se desarrolló en el patio central del Palacio de Capitanía de Santa Cruz de Tenerife en el transcurso de un acto castrense presidido por el jefe del Mando de Canarias, el teniente general Julio Salom Herrera.

El ‘número dos’ del Mando de Canarias acumula una trayectoria militar de casi cuarenta años

En el evento también estuvieron diversas autoridades civiles, como el delegado del Gobierno en el Archipiélago, Anselmo Pestana; el subdelegado en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata Vera, o el comisario Raúl Contreras Sabio, jefe en funciones de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Misiones internacional

Pardo de Santayana ha participado en diferentes misiones internacionales, como en Bosnia y Kosovo, y ocupó puestos de mando en distintas compañías durante las últimas décadas.

Desde el 2005, estuvo en diversos destinos del Estado Mayor del Ejército y en Afganistán se desplegó como jefe de operaciones con la II Bandera Paracaidista.

Como teniente coronel mandó también la II Bandera Paracaidista en Irak, como jefe de la unidad de instructores de Besmayah.

El general de División destacó el honor que supone su nuevo destino y su voluntad de renovar el compromiso de esta unidad con España y los españoles.

Pardo de Santayana mostró su voluntad de mantener el magnífico nivel que define en los últimos tiempos al Mando de Canarias y trabajar para intentar mejorarlo en los próximos años.

Durante su intervención, recordó que es padre de ocho hijos, de los que cuatro de ellos son militares, y abuelo de siete nietos. Uno de ellos, Alfonso, que es teniente de la Brigada Paracaidista, asistió a la toma de posesión de su padre acompañado de su esposa.

El nuevo jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias también tuvo palabras de reconocimiento para su mujer, María, a la que definió como fundamento sólido de la familia, que lo ha respaldado ante cada cambio de destino o al afrontar las diferentes misiones internacionales en las que ha tomado parte.

El general de División se definió como hijo de la Iglesia Católica, que lleva a Jesucristo a todos los ámbitos de su vida. Por esa razón, solicitó a todos los presentes en el acto respeto para sus creencias; «el mismo que ofrezco para las creencias de los demás». De hecho, al final de su intervención se encomendó a Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de las Islas, y al Santísimo Cristo de La Laguna.

La excelencia

Planteó que una de sus máximas consiste en el esfuerzo diario para hacer las cosas de la mejor manera posible, «que es lo que lleva a la excelencia».

Tras casi 40 años de vida militar, manifestó que lo único que llena es el servicio a los demás, a la vez que mostró su lealtad al teniente general jefe del Mando de Canarias y a todos sus subordinados.

Ha tomado parte en misiones en países como Bosnia Herzegovina, Kosovo, Irak o Afganistán

Se mostró orgulloso miembro de la 47 promoción de la Academia General Militar. En 1992 se hizo cargo de la Jefatura de la Sección de Misiles de la Compañía de Defensa Contracarro. En tierras de Bosnia Herzegovina participó en dos misiones. Una la desarrolló en 1993 como oficial de Enlace de Operaciones, mientras que en 1996 actuó como oficial de Enlace ante el Ejército de la República de dicho país balcánico.

Cuatro años después, en el 2000, formó parte de otra misión en Kosovo, como responsable de la Compañía de Mando y Apoyo. En dicho territorio fue jefe del destacamento de Djurakovac.

En agosto del 2005, Pardo de Santayana se incorporó como analista al Centro de Situación del Ejército de Tierra (Ceset).

Un lustro más tarde, el hoy general de División actuó como jefe de operaciones de la II Bandera Paracaidista en la Operación ISAF en Afganistán.

Entre 2016 y 2017 fue alumno del Army War College, en Pennsylvania (Estados Unidos), donde se graduó y obtuvo el máster en Estudios Estratégicos.

Salom Herrera recordó que el Mando de Canarias es «pequeño», pero «cohesionado» y está «bien organizado». Explicó que, desde hace poco más de cinco años, también coordina las acciones en Ceuta, Melilla y Baleares.

El teniente general señaló que un buen conocimiento del entorno resulta fundamental para una rápida respuesta ante cualquier intervención. Además, lamentó la escasez de zonas para maniobras que existe en el Archipiélago, lo que obliga a aplicar «la imaginación».