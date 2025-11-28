Salem Von D: el drag canario que fusiona arquitectura y transformismo con impacto visual

Tras su reciente victoria en Todo por la corona, Salem Von D, el personaje drag canario del arquitecto David de la Guardia, se consolida como una figura clave del transformismo en España. Con solo 28 años, este artista fusiona la precisión de la arquitectura y drag con una estética sorprendente, dando forma a un estilo visual poderoso dentro del universo del arte drag.

De la Guardia compagina su trabajo como arquitecto, centrado en la redacción de proyectos, la elaboración de presupuestos y la preparación de informes técnicos, con una trayectoria artística que empezó a tomar forma hace alrededor de siete u ocho años. Su puerta de entrada al mundo drag llegó a través de la danza: “Comencé a bailar para un drag, Drag Vulcano”, recuerda. Antes de eso, ya había competido en campeonatos insulares de baile urbano, una base escénica que más tarde se integraría con naturalidad en sus performances. Durante seis o siete años formó parte del cuerpo de baile del reconocido artista, etapa en la que incluso llegaron a ganar la gala Drag.

Esa experiencia despertó en él la inquietud por crear su propio personaje. El proceso comenzó hace unos tres años, aunque su desarrollo ha sido intermitente debido a las exigencias de su carrera y su profesión. Sin embargo, la formación siempre ha sido un pilar clave en su evolución: además de arquitectura, De la Guardia cursó un máster en diseño de moda, una preparación que hoy se traduce en un control total sobre su imagen. “Me coso, me patrono, me hago todo porque tengo conocimiento”, afirma, reivindicando la importancia de trabajar de manera integral en la construcción de su drag.

El resultado de ese proceso es Salem Von D, un personaje que destaca por su contundente estética y su capacidad para sorprender en cada show. Él mismo confecciona sus looks y estiliza sus pelucas, un campo en el que se declara completamente autodidacta. Aunque reconoce la influencia del drag canario, asegura no identificarse por completo con ese estilo: “Soy una mezcla entre drag canario y algo más convencional”. Su objetivo, subraya, es ofrecer algo distinto y fácilmente reconocible.

Con una propuesta híbrida, estudiada y visualmente poderosa, Salem Von D llega dispuesto a marcar una nueva etapa en la escena drag, demostrando que la creatividad también puede construirse con la precisión de un arquitecto.