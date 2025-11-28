Torres llama a “confiar en la justicia” tras las acusaciones de Aldama

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, volvió a responder esta mañana a las acusaciones realizadas ayer por el empresario Víctor de Aldama —imputado en la causa del supuesto fraude en contratos de material sanitario durante la pandemia—, quien afirmó a la salida de la Audiencia Nacional que Torres “debería estar preocupado”. El dirigente socialista restó credibilidad a esas manifestaciones y subrayó que las investigaciones judiciales no han encontrado indicios que le afecten.

Torres compareció tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE y afirmó que afronta las acusaciones de De Aldama “con una sonrisa”, asegurando que ninguna de las imputaciones que el empresario ha vertido contra él se sostienen. “Cuando haya una sola prueba que sea veraz por parte de esta persona, responderé”, señaló antes de enumerar aquellas que ya han sido descartadas por la investigación: desde supuestos encuentros con mujeres explotadas hasta la solicitud de comisiones o reuniones para tratar sobre refinerías ilegales en Canarias. “Todo era mentira”, afirmó.

El ministro calificó de “rocambolesca” la última versión de Aldama, según la cual Torres habría actuado en 2020 con la intención de ser ministro tres años después. “Es tan absurdo que cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que estamos ante una absoluta farsa”, dijo.

"La miel en los labios"

Torres se refirió también a las declaraciones del exministro José Luis Ábalos, quien cuestionó que él esté imputado y Torres no. El dirigente socialista respondió remitiéndose a las resoluciones judiciales. Recordó que, tras el informe de la UCO sobre los contratos de material sanitario en Canarias, el Tribunal Supremo abrió procedimiento contra tres personas, “ninguna de ellas Ángel Víctor Torres”, y que la Audiencia Nacional imputó a dos más, “y ahí no estoy yo tampoco”.

“Hay que respetar a la justicia”, insistió. “Algunos deseaban que ese informe llevara a una situación comprometida para mí; se han quedado con la miel en los labios”. El ministro defendió tener “confianza absoluta en la justicia” y aseguró que su labor seguirá centrada en la gestión. Torres reivindicó que el debate político debe centrarse en “las cosas que interesan a la ciudadanía”, como la vivienda, los servicios públicos, la sanidad o las infraestructuras. Criticó además que el Gobierno de Canarias “incumple sus compromisos”, mientras que el Ejecutivo central, dijo, “ha dado grandes respuestas a la realidad social del país”.