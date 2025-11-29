La Aemet prevé un domingo de tiempo variable en Canarias: nubes, lluvia y calima

El pronóstico del tiempo para el domingo 30 de noviembre en Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sugiere un día de condiciones meteorológicas variadas que incluirán nubes, posibilidades de precipitación y la presencia de calima en ciertas áreas. Cada una de las islas experimentará condiciones meteorológicas específicas que se detallan a continuación.

En líneas generales, se anticipa que las islas Lanzarote y Fuerteventura tendrán cielos poco nubosos, aunque con la posibilidad de intervalos nubosos durante la tarde, momento en el que no se descartan lluvias débiles. En el resto del archipiélago, los cielos variarán entre poco nubosos y nublados, especialmente en el norte de las islas montañosas, donde también se esperan precipitaciones ligeras.

El tiempo por islas para el domingo en Canarias

Lanzarote

En Lanzarote, se prevé que el día comience con cielos poco nubosos, que irán incrementando su nubosidad a lo largo de la tarde, con una ligera posibilidad de lluvias. La calima ligera estará presente hasta el mediodía, aunque se espera que las temperaturas se mantengan prácticamente sin cambios. El viento soplará de manera moderada del nordeste.

Temperaturas en Arrecife :

: Mínima: 16 ºC

Máxima: 23 ºC

Fuerteventura

La situación meteorológica en Fuerteventura será similar a la de Lanzarote, con cielos que comenzarán poco nubosos pero que podrían volverse nublados por la tarde, cuando también se prevén algunas lluvias leves. La calima también se retirará para el mediodía, manteniendo condiciones de temperatura estables.

Temperaturas en Puerto del Rosario :

: Mínima: 18 ºC

Máxima: 23 ºC

En Gran Canaria, la previsión incluye intervalos nubosos, especialmente en el norte y en las medianías, donde la probabilidad de lluvias débiles es mayor. La calima ligera persistirá hasta el mediodía, y se prevé que el viento sea moderado del nordeste, con rachas fuertes en áreas del suroeste y noroeste.

Temperaturas en Las Palmas de Gran Canaria :

: Mínima: 20 ºC

Máxima: 22 ºC

Para Tenerife, se anticipan intervalos nubosos en el norte y nordeste, especialmente durante la mañana y partes de la tarde, con posibilidades de precipitaciones cachadas. La calima ligera se observará también hasta el mediodía. Las temperaturas permanecerán bastante similares a las del día anterior, con un ligero descenso en las máximas en las medianías del sureste.

Temperaturas en Santa Cruz de Tenerife :

: Mínima: 18 ºC

Máxima: 23 ºC

El pronóstico para La Palma pronostica intervalos nubosos, que serán más compactos especialmente al inicio y al final del día. Aunque hay baja probabilidad de lluvias, la calima ligera moderará su presencia desde la madrugada.

Temperaturas en Santa Cruz de La Palma :

: Mínima: 19 ºC

Máxima: 22 ºC

Los cielos en La Gomera también mostrarán intervalos nubosos. En las medianías, podría haber alguna precipitación. Igual que en las demás islas, se espera la presencia de calima ligera.

Temperaturas en San Sebastián de La Gomera :

: Mínima: 19 ºC

Máxima: 24 ºC

Por último, en El Hierro, las previsiones apuntan a cielos parcialmente nubosos con escasas probabilidades de precipitación en los núcleos de medianías. La calima también estará presente, aunque disminuirá a medida que avance el día.