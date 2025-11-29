¿Buscas un hogar en Las Palmas? Esta casa en La Minilla te ofrece luz natural, jardín y comodidad

La propiedad que presentamos se ubica en La Minilla, en plena “Milla de Oro” de Las Palmas de Gran Canaria, una de las áreas residenciales más valoradas por su tranquilidad, exclusividad y excelente conexión con el resto de la ciudad. Esta casa ofrece todo lo necesario para una vida práctica y agradable: estancias amplias, abundante luz natural, gran capacidad de almacenamiento, un jardín privado y una distribución funcional que se adapta al ritmo cotidiano.

Espacios amplios y bien organizados: comodidad para toda la familia

La vivienda cuenta con cuatro habitaciones de gran tamaño, ideales para familias que necesitan espacios diferenciados o para quienes buscan un hogar versátil donde integrar zonas de trabajo, estudio o descanso. La casa también dispone de un amplio almacenamiento, lo que facilita un ambiente ordenado sin renunciar a la amplitud.

Además, incluye dos baños completos y un aseo, una ventaja esencial en hogares donde conviven varias personas. A esto se suma una solana, perfecta para lavandería, almacenaje o tareas domésticas.

Estos espacios permiten una habitabilidad flexible: desde un despacho luminoso hasta un cuarto de juegos o un dormitorio de invitados, la casa se adapta a diferentes estilos de vida.

Luz natural y bienestar: un valor que marca la diferencia

Uno de los mayores atractivos de esta vivienda es su excepcional entrada de luz natural, que transforma cada estancia en un ambiente cálido y agradable.

Numerosas investigaciones confirman la importancia de la luz natural en la salud. Estudios como los de la Harvard Medical School demuestran que la exposición adecuada a la luz natural contribuye a regular los ritmos circadianos, favorece la producción de serotonina y mejora el estado de ánimo, la concentración y la calidad del sueño.

Asimismo, informes del Joint Research Centre de la Unión Europea, sobre salud y habitabilidad, señalan que muchas viviendas presentan déficits de luz, ventilación o confort térmico:

Vista aérea de La Minilla, el barrio más rico de Las Palmas de Gran Canaria / ANDRES CRUZ

Por ello, una casa como esta —bien iluminada, ventilada y confortable— se sitúa muy por encima de la media en términos de bienestar.

La luminosidad no es solo estética: impacta directamente en la salud física y emocional de quienes viven en la vivienda.

Jardín y espacio exterior: un oasis privado que mejora la salud

El jardín privado de esta casa es ese rincón único que convierte un hogar en un refugio. Es perfecto para disfrutar con la familia, relajarse, leer, tomar un café o reunirse con amigos sin necesidad de salir de casa.

Los beneficios del contacto con áreas verdes están ampliamente documentados. Un estudio de 2025 revela que los espacios exteriores domésticos reducen el estrés y la ansiedad, mejoran la función inmunitaria y favorecen la regulación hormonal.

Otras investigaciones del European Centre for Environment and Human Health junto a la Royal Horticultural Society confirman que pasar tiempo en el jardín, incluso de forma pasiva, mejora la salud general, aumenta el bienestar psicológico y fomenta una mayor actividad física:

Imagen del interior de la vivienda. / La Provincia

Este espacio exterior no es solo un complemento: es un valor añadido incalculable para quienes aprecian el contacto con la naturaleza en su vida diaria.

Comodidad total: garaje, accesos y distribución pensada para vivir bien

La vivienda incluye un garaje para dos coches con acceso directo al interior, una característica muy valorada por su seguridad, privacidad y comodidad. La distribución general de la casa —cuatro dormitorios, tres servicios, solana y amplios espacios de almacenamiento— crea un entorno equilibrado y funcional.

Es un hogar ideal tanto para familias, como para quienes teletrabajan, personas que buscan espacios diferenciados para hobbies, o quienes desean una vida tranquila y organizada sin renunciar a la amplitud.

Un hogar que invita a quedarse: calma, luz y bienestar

Más allá de sus características técnicas, esta es una vivienda que transmite serenidad. Es fácil imaginar tardes tranquilas en el jardín, mañanas soleadas en el salón o reuniones improvisadas con amigos. Cada espacio está diseñado para ofrecer confort, intimidad y calidad de vida.

Zonas verdes y azules de aparcamiento en Triana y La Minilla / José Pérez Curbelo

En una zona urbana como Las Palmas de Gran Canaria —y especialmente en un enclave privilegiado como La Minilla—, encontrar una casa así es extraordinario. Esta propiedad ofrece un equilibrio perfecto entre espacio, luz, comodidad y bienestar.

¿Qué hace que esta casa destaque entre otras?

Ubicación privilegiada en la “Milla de Oro” de La Minilla.

en la “Milla de Oro” de La Minilla. Cuatro habitaciones amplias y espacios con gran capacidad de almacenaje.

y espacios con gran capacidad de almacenaje. Luz natural abundante en todas las estancias, clave para la salud y el confort.

en todas las estancias, clave para la salud y el confort. Jardín privado, un lujo cada vez más difícil de encontrar en zonas urbanas.

Vista del parque de La Minilla. / LP/DLP

Garaje doble con acceso directo a la vivienda.

a la vivienda. Distribución versátil, ideal para familias, teletrabajo y personas que buscan tranquilidad.

Esta casa en La Minilla reúne lo mejor de varios mundos: amplitud, luminosidad, espacio exterior, comodidad y un entorno residencial inmejorable. No es solo una vivienda: es un lugar pensado para quienes buscan un hogar que combine funcionalidad y bienestar.

Si valoras la luz, el espacio, la comodidad y la calma, esta propiedad es una oportunidad única. Un hogar al que siempre apetece volver… y del que no querrás salir.