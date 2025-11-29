Manifestaciones Autónomos 30N: estas son todas las convocatorias que habrá en Canarias para exigir mejoras en los derechos de estos trabajadores

Este domingo 30 de noviembre, los autónomos de Canarias y de toda España saldrán a las calles para reclamar mejores condiciones laborales. Estos trabajadores llevan años exigiendo una reducción en las cuotas mensuales y una mayor protección personal en casos de baja por motivos de salud. En varias islas del archipiélago se han el movimiento Autónomos 30N ha convocado manifestaciones para decir "basta".

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, convocantes de las protestas, han publicado un manifiesto que suscriben varias asociaciones de autónomos. En él se detallan las 11 exigencias por las que saldrán a las calles el 30N:

Cuotas de autónomos proporcionales, ajustadas a ingresos reales mensuales.

Exención del IVA hasta 85.000 € según la Directiva de la UE 2020/285.

Eliminación del rol del autónomo como recaudador del Estado con IVA y cotizaciones.

Reforma integral del cese de actividad, conocido como 'paro del autónomo.

Sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, derecho al luto.

Protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados.

Simplificación real de la burocracia y fin del lenguaje incomprensible.

Protección del patrimonio personal y del hogar familiar.

Libertad de pago en efectivo y competencia justa en medios de cobro.

Revisión de las tarifas de la SGAE y libertad para usar música libre de derechos.

Deducción inmediata de inversiones.

Desde esta plataforma animan a todos los autónomos a sumarse a las reivindicaciones que se han convocado en toda España.

Manifestaciones 30N en Canarias

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado a los autónomos de estas cuatro islas para que acudan a la marcha del domingo 30 de Noviembre.

Manifestación 30N Gran Canaria

Los autónomos de Gran Canaria están convocados en el Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria este domingo 30 de noviembre a las 10:00 horas. En este emblemático lugar de la isla, se iniciará una marcha que discurrirá por las siguientes calles: Triana, Lentini, Plaza Santa Ana, volvemos por el mismo camino, San Telmo, Venegas, plaza de Los Derechos Humanos, Murga, León y Castillo y vuelta al parque San Telmo.

Se prevé que esta sea la mayor concentración de Canarias, ya que la marcha recorrerá el centro de la ciudad, y los convocantes esperan a miles de autónomos para protestar por unas condiciones de trabajo dignas.

Manifestación 30N Tenerife

En la isla de Tenerife, los autónomos que quieran ir a protestar por sus derechos están citados en la Plaza Weyler a las 10:00 horas de la mañana. El itinerario de la manifestación está aún por confirmar.

Manifestación 30N Fuerteventura

Fuerteventura será escenario de una manifestación de autónomos que exigirán al Gobierno mejoras en sus condiciones laborales. La convocatoria tendrá lugar en la Dirección Insular del Gobierno de Fuerteventura, ubicada en la calle Primero de Mayo, número 64, en Puerto del Rosario. En este punto, los trabajadores alzarán su voz y se procederá a la lectura de un manifiesto.

Manifestación 30N Lanzarote

En Lanzarote, los autónomos han sido convocados frente a la Delegación del Gobierno, ubicada en la calle Blas Carrera Felipe, número 6, en la ciudad de Arrecife.

