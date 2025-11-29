Nuevos sondeos para exhumaciones de represaliados en Canarias

Tras casi un año de parón, se reanudan las excavaciones en la Sima de Jinámar, en Gran Canaria, donde se calcula que podrían encontrarse los restos de más de un centenar de víctimas del franquismo. A la vez, se preparan búsquedas en Arucas, La Palma y Tenerife para rescatar del olvido a los desaparecidos de la Guerra Civil.

Canarias aún sigue buscando a alrededor de un millar de personas desaparecidas por la represión franquista. Casi noventa años después del golpe de 1936, el Archipiélago mantiene abiertas excavaciones, prospecciones y proyectos para localizar a quienes fueron fusilados, enterrados en fosas o arrojados al mar durante la Guerra Civil y la dictadura.

A comienzos de 2025, con motivo del 50.º aniversario de la muerte de Franco, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció un impulso a las exhumaciones con fondos extraordinarios de 100.000 euros para los cabildos de Gran Canaria, La Palma, Tenerife y Fuerteventura, con el fin de continuar las búsquedas y financiar obras de dignificación como la de Tefía, en Fuerteventura, antigua Colonia Agrícola Penitenciaria donde el régimen franquista recluyó a un centenar de personas homosexuales entre 1954 y 1966.

La gran fosa del Archipiélago

Pero la burocracia es como es, y este año ha volado sin que se materializaran las excavaciones proyectadas, aunque parece que ya empiezan a moverse. Se calcula que en Canarias pudieron ser asesinadas unas mil personas, muchas de ellas arrojadas al mar, la gran fosa del Archipiélago. El historiador Sergio Millares recuerda que en Tenerife no se ha recuperado ni un solo cuerpo, porque la mayoría fueron lanzados al mar desde los acantilados del norte. En esa isla se estima que hubo alrededor de 500 desaparecidos, aunque los nombres recuperados no alcanzan los dos centenares. En Gran Canaria, donde la represión se cebó especialmente en los municipios del norte, 337 personas documentadas fueron detenidas y ejecutadas.

Hallados 60 represaliados

Hasta ahora, los trabajos han permitido recuperar los restos de alrededor de 60 víctimas. En La Palma quedan aún unas 50 personas sin localizar, mientras que en La Gomera la cifra ronda la quincena. En total hay 21 fosas referenciadas en el Archipiélago, aunque la mayoría no han sido exploradas.

Los trabajos arqueológicos han permitido identificar hasta ahora 38 víctimas en los pozos del Llano de las Brujas (2008) y de Tenoya (2017), ambos en Arucas; 13 personas en Fuencaliente (La Palma) –cinco en 1994 y ocho entre 2006 y 2007–; y restos de al menos cuatro víctimas halladas en la Sima de Jinámar, en Telde, durante las excavaciones realizadas en octubre del año pasado.

Reanudación en la Sima de Jinámar

En Gran Canaria, el Cabildo Insular va a reanudar los trabajos de prospección en la Sima de Jinámar, un tubo volcánico de 80 metros de profundidad donde se calcula que pudieron ser asesinadas más de un centenar de personas durante la represión franquista.

El director del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, Javier Velasco, explica que la nueva fase comenzará en diciembre, tras culminar los trámites de contratación del equipo técnico de apoyo. La Sima fue utilizada como fosa durante la guerra para arrojar obreros, sindicalistas, maestros, pescadores y campesinos, principalmente de Las Palmas, Telde, Agaete y La Isleta. Algunos fueron fusilados antes de caer; otros, lanzados con vida.

Identificación genética

El objetivo de esta nueva campaña es ampliar el sondeo en la zona donde se localizaron restos humanos durante la última intervención, en torno a cuatro personas, para comprobar si existen esqueletos completos. Paralelamente, se trabaja con el equipo de José Juan Pestano, profesor de Genética y director del Laboratorio de Genética Forense vinculado al Instituto de Medicina Legal, para realizar los estudios de ADN destinados a identificar conjuntamente los restos recuperados el año pasado y los que puedan encontrarse ahora. «Decidimos que era mejor juntar todo para hacer la identificación», explica Velasco.

En Arucas, las familias esperan la excavación del pozo de la Vuelta del Francés, el tercero del municipio en el que se prevé intervenir tras los hallazgos del Llano de las Brujas y Tenoya. En este municipio del norte grancanario se concentra el mayor número de desaparecidos de todo el Archipiélago: más de 200 vecinos fueron detenidos y ejecutados entre 1936 y 1937.

Prospecciones en Arucas

El Ayuntamiento de Arucas ya ha entregado el proyecto técnico al Cabildo, que prevé iniciar los trámites de ejecución en 2026, con financiación del Ministerio de en torno a 100.000 euros, pendiente aún de concesión definitiva. El proceso incluye la contratación del acondicionamiento del pozo y la eliminación de sedimentos del interior, tareas que realizarán poceros bajo supervisión arqueológica.

En La Palma, Memoria Democrática ha transferido al Cabildo 97.000 euros para la exhumación de la fosa de la Vaguada de la Araña, en Fuencaliente.

Y en Tenerife, la Viceconsejería de Justicia del Gobierno canario ha adjudicado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife un proyecto financiado con 14.900 euros, con el fin de realizar una inspección con georradar en los alrededores del aeropuerto de Los Rodeos, en La Laguna, sobre 90.000 metros cuadrados de terreno donde los testimonios señalan posibles ejecuciones. Los resultados permitirán determinar si existen anomalías en el subsuelo y, en su caso, preparar una futura excavación.