Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos
En las embarcaciones, localizadas durante la noche de ayer viernes y la madrugada de este sábado, viajaban 41 mujeres y 9 menores
Salvamento Marítimo ha rescatado a 403 migrantes de origen subsahariano, entre ellos 41 mujeres y 9 menores, durante la noche de ayer viernes y la madrugada de este sábado, a bordo de dos cayucos que trataban de llegar a El Hierro.
Según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la primera embarcación se avistó sobre las 19:45 de ayer, momento en el que desde el muelle de La Restinga el patrón de la salvamar Navia comunicó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife el avistamiento de varias luces en el mar.
Ya movilizada la salvamar, el cayuco fue localizado a algo más de siete kilómetros y se procedió a escoltar a tierra a las 189 personas que iban a bordo, de las cuales 19 eran mujeres y 4 menores.
Segunda embarcación
De la segunda embarcación se tuvo conocimiento alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la Guardia Civil comunicó el avistamiento de un cayuco navegando a menos de dos kilómetros del muelle de la Restinga.
El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar Diphda que escoltó hasta el puerto a la barcaza, en la que viajaban 214 personas, de las cuales 22 eran mujeres y 5 menores.
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
- La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
- La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas