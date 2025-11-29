Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Isabel Durán

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
  2. Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
  3. La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
  4. El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  5. Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
  6. La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias
  7. La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
  8. La Aemet alerta de calor y calima en Canarias: máximas cercanas a 30 grados y avisos activos en varias islas

Manifestaciones Autónomos 30N: estas son todas las convocatorias que habrá en Canarias para exigir mejoras en los derechos de estos trabajadores

Manifestaciones Autónomos 30N: estas son todas las convocatorias que habrá en Canarias para exigir mejoras en los derechos de estos trabajadores

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

El aviso de la Guardia Civil a los conductores canarios que realizan este gesto: multas de hasta 200 euros

El aviso de la Guardia Civil a los conductores canarios que realizan este gesto: multas de hasta 200 euros

El «fresquito» anima el ‘Black Friday’ con compras de jerséis y abrigos

El «fresquito» anima el ‘Black Friday’ con compras de jerséis y abrigos

Un paracaidista en la jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra

Un paracaidista en la jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra

Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias

Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias

Detenido un menor en Canarias tras atracar y robar la pensión a un anciano de 89 años en un cajero

Detenido un menor en Canarias tras atracar y robar la pensión a un anciano de 89 años en un cajero

El Servicio Canario de la Salud detecta 242 nuevas infecciones por VIH en 2024

El Servicio Canario de la Salud detecta 242 nuevas infecciones por VIH en 2024
Tracking Pixel Contents