La Aemet pronostica buenas noticias para el tiempo en Canarias este domingo: la calima remite este domingo
La Aemet prevé intervalos nubosos en las Islas, con posibles lluvias débiles y un descenso ligero de las temperaturas máximas en algunas islas
El pronóstico del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo, 30 de noviembre, trae buenas noticias. La calima tenderá a remitir en los cielos de Canarias, donde aparecerán intervalos nubosos que podrían dejar lluvias, aunque débiles, en distintos puntos del archipiélago, en una jornada en que las temperaturas podrían bajar ligeramente.
La máxima se situará en 23 grados, tanto en Las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 19, como en Santa Cruz de Tenerife, donde bajará hasta 18, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia que el viento podrá soplar con rachas fuertes en varias islas.
En las aguas de Canarias se esperan vientos variables con predominio del nordeste y fuerza 4 a 5, fuerte marejada y mar de fondo de norte o noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.
La predicción del tiempo para el domingo, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el sur. No se descartan lluvia débiles dispersas a últimas horas. Calima ligera en niveles altos, remitiendo durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en la mitad sur. Viento de componente norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 18 22
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos. Calima ligera en niveles altos, remitiendo durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos en la mitad sur. Viento de componente norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 18 22
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles a primeras y últimas horas, y de poco nubosos en el sur. Calima ligera en medianías y cumbres, más significativa en las orientadas al sur y remitiendo a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste durante las horas centrales y con brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 19 23
TENERIFE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial a últimas horas. Calima ligera en medianías orientadas al sur, remitiendo durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 18 23
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 19 24
LA PALMA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, siendo ocasionalmente fuerte también en la zona de El Paso, y con brisas en costas del oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 19 22
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en costas suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 14 17
