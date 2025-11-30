Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro muertos en un cayuco que se quedó sin víveres a 30 kilómetros al sur de El Hierro

En la embarcación viajaban más de cien personas, algunas de las cuales presentan mal estado de salud, según los equipos de emergencias

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, en una imagen de archivo.

Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, en una imagen de archivo. / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

EFE

La Restinga (El Hierro)

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo un cayuco con cuatro fallecidos entre las más de cien personas que viajaban a bordo, algunas de las cuales presentan mal estado de salud, tras quedarse sin comida y agua a 30 kilómetros al sur de El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

A las 6:25 horas, el Centro Coordinador de Emergencias del 112 del Gobierno de Canarias informó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la llamada de un cayuco desde alta mar en la que manifestaban estar parados sin combustible y sin víveres.

Recursos desplazados al lugar

Tras trasladar el cayuco su posición, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Navia y al helicóptero Helimer 201, que rescató a los ocupantes del cayuco sobre las 8:15 hora local y llegó a puerto sobre las 10:15 de la mañana.

Noticias relacionadas y más

A la par, según ha informado a EFE Salvamento Marítimo, la salvalmar Diphda y el mismo helicóptero continúan realizando labores de búsqueda de otra embarcación precaria.

TEMAS

