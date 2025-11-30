La Geria, el Proyecto SUMA y Carla Suárez, entre los premiados por Endecan

Endesa acaba de conceder sus III Premios Endecan, una iniciativa que reconoce los méritos y da visibilidad a personas, empresas o instituciones que con su labor y profesionalidad hayan destacado en ámbitos como la sostenibilidad, la biodiversidad, la investigación, el talento, el deporte, la cultura, la solidaridad o que hayan sido un ejemplo a la hora de conseguir objetivos como la igualdad y la superación.

En esta III edición de Endecan, nombre que surge de la unión de Endesa y Canarias, se han valorado tres candidaturas por cada una de las ocho categorías, que son Sostenibilidad, Biodiversidad, Municipio Más Azul, Talento Científico, Solidaridad, Igualdad y Superación, Deporte y Cultura.

La gala de entrega de los premios se celebrará el 10 de diciembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.

Los ganadores reciben este reconocimiento por su contribución a una Canarias más respetuosa con el medio ambiente, inclusiva y diversa

Los ganadores han sido el Cabildo de Lanzarote por su conservación del paisaje La Geria, ejemplo de resiliencia y adaptación al cambio climático (Premio Endecan a la Sostenibilidad); las cabras y ovejas bombero del Cabildo de Gran Canaria, por su contribución a la conservación y protección de los montes isleños (Premio Endecan a la Biodiversidad); la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, por sus numerosos proyectos en favor de las energías limpias y la depuración de aguas (Premio Endecan al Municipio Más Azul); la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Dr. Negrín, por mejorar la vida de miles pacientes y facilitarles el mejor tratamiento con la mayor humanidad (Premio Endecan al Talento Científico); el Ayuntamiento de Artenara, por su acogida a los niños migrantes y la contribución de estos a dar una nueva vida al pueblo (Premio Endecan a la Solidaridad); el Proyecto Suma de Baloncesto inclusivo del Club Baloncesto Gran Canaria, por ayudar a niños y jóvenes y a sus familias a través del deporte y el compañerismo (Premio Endecan a la Igualdad y Superación); Carla Suárez, por su trayectoria y logros durante su carrera (Premio Endecan al Deporte); y al Cabildo de La Palma, por la Bajada de la Virgen de las Nieves, por ser una rica herencia que combina arte, patrimonio, fe y tradición (Premio Endecan a la Cultura).

El jurado de esta edición de los Premios Endecan ha estado presidido por Juan María Moreno, director general de Gestión de Energía y Commodities de Endesa, y lo han integrado Javier Bolaños, periodista del periódico La Provincia, Leticia Díaz, presentadora y periodista en Atlántico Televisión; Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las islas orientales; Jesús Artemio González, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife; Arancha Cuadrado, responsable de Media Planning en Endesa; Carlos Lafoz, director de Distribución de Endesa en Canarias; y Delia Jiménez, responsable de Comunicación de Endesa en Canarias.

En su votación, el jurado ha considerado que los elegidos en estos III Premios Endecan son merecedores de esta distinción por su innegable contribución al avance de Canarias hacia una sociedad más respetuosa con el medio ambiente, inclusiva y diversa, más desarrollada y que fomenta los valores del deporte y la cultura.

Cabildo de Lanzarote, por el Paisaje La Geria

Por ser un ejemplo de sostenibilidad agrícola y de adaptación al cambio climático en un paisaje único en el mundo que es también un recuerdo a la sabiduría de generaciones de agricultores lanzaroteños que supieron transformar la dura naturaleza creada por un volcán para conseguir el que es hoy uno de los productos más emblemáticos de Canarias, los inigualables vinos de Lanzarote.

Cabras y ovejas bombero / La Provincia

Cabras y ovejas bombero

Mediante esta iniciativa, el Cabildo de Gran Canaria remunera a pastores para que muevan sus rebaños y que los animales pasten por zonas previamente delimitadas, eliminando el exceso de hojas, saneando el campo y reduciendo la biomasa, que es la que al arder ayuda a propagar el fuego. Así se fomenta la conservación y uso de los ecosistemas desde la corresponsabilidad público-privada.

Mancomunidad del Sureste / La Provincia

Mancomunidad del Sureste

Integrada por los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, se creó en1990 para revertir una situación que les colocaba como una zona económicamente deprimida debido a sus duras condiciones meteorológicas. Hoy día, destacan por sus apuestas decididas y proyectos innovadores de sostenibilidad, sobre todo mediante la desalación y depuración de aguas.

Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Dr. Negrín / La Provincia

Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Dr. Negrín

Ha convertido la implantación de catéteres en mucho más que un procedimiento técnico: en una oportunidad de esperanza. Con manos expertas y atención cercana, el equipo médico multidisciplinar ha logrado que cada paciente reciba un tratamiento seguro, innovador y humano que mejora la calidad de vida de quienes necesitan hemodiálisis.

Ayuntamiento de Artenara: inclusión niños migrantes / La Provincia

Ayuntamiento de Artenara: inclusión niños migrantes

Desde su llegada, los menores migrantes acogidos han dado una nueva vida a este entorno rural de Gran Canaria. No solo sus calles y plazas se han llenado de risas y juegos, sino que el colegio ha pasado de estar a punto de cerrar, a tener un alumnado estable. Los menores han traído consigo historias, vivencias y recuerdos que se están imprimiendo ahora a los habitantes, y viceversa.

Proyecto Suma / La Provincia

Proyecto Suma

Nació en 2019 como una iniciativa pionera del Club Baloncesto Gran Canaria con un objetivo claro: utilizar el baloncesto como herramienta de inclusión y desarrollo integral para niños y jóvenes con discapacidad. Lo que comenzó como un sueño compartido entre el Club y varias asociaciones se ha convertido en la actualidad en una de las secciones más populares y destacadas de la entidad deportiva.

Carla Suárez / La Provincia

Carla Suárez

La única tenista canaria que ha sido capaz de ganarse un hueco entre los mejores deportistas de España y del mundo de los últimos años y de cosechar innumerables victorias contra rivales de la talla de Venus Williams. Llegó a ser la nº seis del mundo, siendo la primera española en entrar en el top 10 del mundo después de Arantxa Sánchez y Conchita Martínez.

Cabildo de La Palma, por la Bajada de la Virgen / La Provincia

Cabildo de La Palma, por la Bajada de la Virgen

Es la principal manifestación festiva y religiosa de La Palma, una tradición lustral que reúne a toda la comunidad de la isla y a visitantes en un acto colectivamente vivido que combina fe, patrimonio y una riquísima cultura popular cuidada con esmero. Lejos de perderse, esta herencia está más viva que nunca.