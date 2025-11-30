Mariano Esteban: «Hay que estar atentos al covid, no es una gripecilla»

El virólogo e investigador Mariano Esteban Rodríguez (Villalón de Campos, Valladolid, 1945) es el «padre» (uno de ellos) de la vacuna española contra el covid. El profesor de investigación ad honorem del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) lamenta que, cinco años después de la gran pandemia, la ansiedad y demanda que había en 2020 por lograr un antídoto y vacunarse haya caído en picado. En plena campaña de inmunización contra la gripe y el covid, advierte: «Es mala idea no hacerlo, hay que vacunarse, qué cuesta ponerse un pinchacito de nada...».

¿Un mundo sin virus es posible?

No, imposible. Los virus llevan con nosotros desde la existencia de las especies animales y vegetales, porque hay virus por todos lados. En los océanos está lleno de virus, y los virus necesitan siempre un hospedador para multiplicarse.

¿Estaban antes que nosotros los humanos?

No, porque han necesitado las especies tanto vegetales como animales para multiplicarse. Hay virus que utilizan las bacterias para ellos. Hay virus animales que utilizan las células animales; hay virus de vegetales que utilizan las células vegetales... Están ampliamente distribuidos en la naturaleza, por eso son los más abundantes.

Cuánto virus hay por ahí...

Si consiguieras el material genético de los virus que hay en este planeta, lo trituras y lo pusieras todo seguidito como en una cuerda, darías varias vueltas a la Luna. Los humanos tenemos material genético viral, insertado en nuestros cromosomas. Es decir, que están por todos los sitios.

¿Son necesarios?

Son necesarios, sí, hay virus buenos, la mayoría son buenos , te pueden estar controlando las aguas, están en procesos de control de las emisiones de CO2, tienen el poder de destruir a bacterias que te pueden producir enfermedades... De hecho se están utilizando ahora los fagos, como sistema para destruir bacterias multiresistentes.

¿Fagos?

Son elementos que infectan selectivamente bacterias, entonces hay una enorme variedad de fagos, de tal forma que lo estamos utilizando ahora como forma de precisión para atacar aquellas bacterias multiresistentes frente a los antibióticos. Seleccionas el fago que infecta a esta bacteria y lo administras y te destruye selectivamente las bacterias multiresistentes. Es decir, que los virus son necesarios en algunos aspectos. Aquellos que infectan humanos y producen enfermedades no son necesarios, hay que controlarlos y lo que pasa es que van a seguir. Solamente se ha eliminado de la faz de la Tierra la viruela, es el único virus humano que se ha eliminado.

¿En qué anda usted ahora por el laboratorio?

Pues tenemos cuatro proyectos europeos, cada uno frente a virus distintos. El objetivo fundamental es poder controlar aquellos agentes infecciosos que más inciden en la salud humana, aquellos que son altamente destructivos y que producen altas tasas de mortalidad. Son los que hemos seleccionado y que nos financia la Unión Europea para tratar de desarrollar vacunas mucho más selectivas y más duraderas.

¿Cuál es el virus que más preocupa ahora ?

El coronavirus. Ahora decimos que lo tenemos controlado, pero sigue evolucionando, así que lo que estamos haciendo también es desarrollar procedimientos de inmunización que sean duraderos y frente a todas las variantes que vayan surgiendo, no frente a una. Es uno de los proyectos europeos. Otro proyecto es conseguir vacunas de cuarta generación frente a la viruela del mono, pero también teniendo en cuenta que las que se utilizaron para la humana en su tiempo ya han quedado obsoletas. Estamos utilizando también otra aproximación frente al virus de Marburgo, que es más letal que el ébola; son virus que producen hemorragias y que te matan en tres o cuatro días. Luego están aquellos otros que son transmitidos por insectos y que están extendidos por todo el globo: dengue, zika, chikunguña... Estamos tratando también de conseguir un control mucho mayor de lo que tenemos actualmente.

La vacuna contra el VIH, la eterna cuenta pendiente.

Estamos trabajando en ello desde hace ya más de 30 años, con los mejores equipos del mundo, pero no lo hemos conseguido.

¿Nos damos por vencidos de que será imposible?

No, por supuesto. Todo lo contrario. Date cuenta de todo lo que se ha aprendido: todos los conocimientos que tenemos hoy en día de cómo actúan las vacunas los hemos adquirido investigando contra el VIH. Cómo desarrollar fármacos dirigidos frente a virus en distintas etapas de crecimiento, de reproducción, inmunológicos... Nos lo ha dado el VIH, que es un virus que se integra en la célula y se mantiene. Estamos intentando ver cómo lo sacamos del reservorio. Estamos haciendo también experimentos para acelerar, porque una vez que se esconde no manifiesta nada hasta en determinados momentos que se reactiva y empieza a producir más virus y se extiende más, pero puede permanecer durante muchos años silente.

¿Entonces, estamos cerca de encontrar la vacuna contra el sida?

Yo ya no quiero decir nada, porque antes parecía que estábamos cerca y no fue así. Todos los ensayos clínicos que se han hecho, quitando uno, que era con un virus como el que yo he descrito, un postvirus, fue el único que dio esperanzas, porque conseguía el control de la infección, pero en un porcentaje muy bajo, de un 32%.

Somos un poco olvidadizos. Hace cinco años queríamos la vacuna del covid a toda costa y ahora la gente como que pasa mucho de ponérsela.

Pues hay que estar atentos porque es un virus que está cambiando. La gente dice que es una gripecilla, pero el virus está ahí y se sigue transmitiendo al vecino y al otro, y luego otra gripecilla, y el virus sigue cambiando.... Hasta que llega un momento que salga uno que te mate.

¿Recomienda por tanto la doble vacuna, gripe y covid?

La vacunación es siempre lo mejor. ¿Qué te cuesta? Es un pinchacito...

Quería preguntarle por sus recuerdos cuando en el laboratorio trabajaban contrarreloj para lograr la vacuna del covid.

Tremendo. Fue algo tremendo. Trabajamos mucho. Ten en cuenta que se suprimió que los investigadores fueran a sus centros correspondientes, solamente se nos permitió a unos pocos. Y con la mínima fuerza humana conseguimos ir avanzando en la vacuna. Teníamos que reportar al CSIC y al Ministerio de cada avance que teníamos. Todas las semanas reuniones para informar de cada paso. Fue tremendo, pero lo hacíamos con entusiasmo y trabajando, y trabajando, y trabajando. Me acuerdo de la anécdota de Matías Prats, que nos entrevistó y destacó con sorpresa que la esperanza de España en ese momento éramos científicos jubilados.

Se siente orgulloso, supongo.

No nos costó nada ponerlo en marcha. Y con rapidez. Nosotros íbamos a la par que los británicos. Lo que pasa es que las autoridades sanitarias, a los americanos y a los ingleses, les dieron la autorización primero y pudieron ir directamente al humano. A nosotros no, teníamos que tener tres modelos previos, así que llevábamos retraso. Es lo que hay. Hay que cumplir las normas.

Aún así, esa vacuna fue todo un récord.

Sí, fue récord. Y nosotros ya teníamos la vacuna en el mes de abril. La llevamos ya a producción; y con la empresa estuvo en julio. Lo teníamos ya todo. Luego llegó una variante, y luego otra... No fuimos capaces de acelerar el proceso. Y entonces se decidió dejar en manos de los americanos.

Profesionalmente eso es frustrante, imagino. ¿Se ha quitado la espinita?

Es que podíamos haber sido también nosotros los primeros. Ahora bien, desde el punto de vista científico nosotros habíamos cumplido. Luego ya viene lo otro, la parte política es otra cosa

Me llamó la atención en su discurso la referencia al terrorismo de laboratorio. ¿Existe? Es que parece que es solo pasa en las películas.

Hay preocupación. Ten en cuenta que los terroristas cada vez son más sofisticados. Y tienen científicos en sus grupos. Se puede hacer un roto considerable si logran información o se hacen con virus. Hay tecnología. Esto se trata de sintetizar y ahora hay máquinas que lo hacen con los componentes que les pongas. Y produces un virus.

¿Qué me dice de los antivacunas usted, que se deja la piel para diseñarlas?

Es una locura. Está archidemostrado que las vacunas salvan vidas. Han salvado millones de vidas. Y entonces vienen unos iluminados que no tienen ni idea, ni saben qué es el sistema inmunológico y sueltan lo que quieren. No entiendo esa animadversión. Porque no tiene ningún soporte. Yo lo digo por activa y por pasiva, pero yo nunca trataré de enfrentarme a una persona así y hacerle razonar, no lo veo posible.

¿Qué le pide a la industria farmacéutica?

Si comparas la Agencia Española o la Agencia Europea del Medicamento con la americana te sorprendes. ¿Por qué retrasan aquí más de un año la aparición de medicamentos que han sido aprobados ya en Estados Unidos? ¿A qué se debe? Tenemos que actuar todos conjuntamente. Europa siempre va retrasado. Y España también es muy escéptica. Piden más y más garantías. Hoy en día tenemos buena tecnología para demostrar por activa y por pasiva que se pueden acelerar y reducir los tiempos. Pero nada. Para sacar una vacuna yo tengo que echar 10 años. Pues apaga y vámonos. Pero es que sabes que puedes hacerlo en menos de un año porque tenemos la estructura, tenemos los ensayos, tenemos los marcadores...

¿O sea, que pide más flexibilidad, adaptación de la normativa a los nuevos tiempos?

Sí. Que posibiliten que podamos intervenir lo más rápidamente posible en la población.

La pregunta del millón: ¿Se invierte lo suficiente en investigación? Usted se fue de joven a investigar fuera como siguen haciendo muchos en España.

Como dije, tenemos cuatro proyectos financiados por la Unión Europea. Es muchísimo lo que hemos conseguido en la convocatoria de 2024. Es decir, Europa nos lo reconoce. En España la financiación es muy reducida. No te da para ser competitivo. Tienes que tener varios proyectos. Pero yo creo que tiene que ser una colaboración entre todas las partes. Entre el sector empresarial, porque lo necesitamos, y el sector público. Debemos actuar en conjunto.

La pandemia nos lo enseñó y vimos la necesidad de la investigación.

Pero de eso la gente se olvida enseguida. Aunque creo que ahí quedó la percepción de que fuimos buenos para la sociedad. De hecho, cuando hablan de las instituciones más valoradas por la sociedad ahí estamos los investigadores y científicos. O sea, los médicos. Y por cierto, los peor valorados, los políticos.