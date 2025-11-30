El pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias: la clave está en el fuerte viento alisio y las lluvias

El lunes 1 de diciembre de 2025, las Islas Canarias se verán afectadas por cielos nubosos y algunas lluvias débiles, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve. El tiempo será variable durante todo el día, con intervalos de nubes y claros, y la probabilidad de lluvias ocasionales que afectarán principalmente a las zonas del norte y este de las islas, pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento alisio, con rachas moderadas a fuertes, afectará especialmente a las costas sureste y noroeste, según las previsiones meteorológicas para el Archipiélago.

En Tenerife y Gran Canaria, los cielos estarán principalmente nubosos, con lluvias que comenzarán en la mañana y tenderán a ser más ligeras y ocasionales a medida que avance el día. En las zonas orientadas al sur de estas islas, las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso, especialmente en las medianías. En el noroeste de ambas islas, se espera que los vientos del alisio alcancen intervalos de fuerza, mientras que en las costas suroeste se sentirán brisas suaves.

En Lanzarote y Fuerteventura: lluvias débiles y viento alisio

En las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, el día comenzará con intervalos de nubes y lluvias débiles que podrían ser más frecuentes en la primera mitad del día. Durante la tarde, las lluvias tenderán a cesar, pero se mantendrá el viento alisio en ambas islas.

El alisio continuará siendo un factor importante en estas islas, especialmente en las vertientes más expuestas, donde el viento podría alcanzar rachas fuertes. El viento también estará presente en la costa sur de ambas islas, con algunas brisas suaves.

El resto de las islas: lluvias en el norte y cielos variables

En el norte de La Palma, La Gomera y El Hierro, se espera una jornada de cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales durante la mañana, las cuales serán menos frecuentes a medida que avance el día. El viento alisio será una constante, con intervalos de fuerza en las vertientes sureste y noroeste de estas islas, además de algunas brisas en las costas suroeste.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, rondando los 19ºC a 23ºC en la mayoría de los casos, aunque en Valverde, en El Hierro, las temperaturas máximas serán algo más frescas, con valores cercanos a los 17ºC.

Resumen de temperaturas máximas y mínimas para este lunes

Las Palmas de Gran Canaria : 19ºC / 22ºC

: 19ºC / 22ºC Santa Cruz de Tenerife : 18ºC / 23ºC

: 18ºC / 23ºC Arrecife (Lanzarote) : 18ºC / 22ºC

: 18ºC / 22ºC Puerto del Rosario (Fuerteventura) : 18ºC / 22ºC

: 18ºC / 22ºC Santa Cruz de la Palma (La Palma) : 19ºC / 22ºC

: 19ºC / 22ºC San Sebastián de la Gomera (La Gomera) : 19ºC / 23ºC

: 19ºC / 23ºC Valverde (El Hierro): 14ºC / 17ºC

Viento alisio y su impacto en las islas

El viento alisio será uno de los factores clave del día, con rachas de moderadas a fuertes en las vertientes más expuestas. En las costas sureste y noroeste, el viento será más intenso, mientras que en las zonas más protegidas de las islas montañosas, el viento será más moderado.

Las brisas afectarán especialmente a las costas suroeste, donde se notarán con menos intensidad.