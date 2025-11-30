¿Quién es quién en el sector promotor español?

PATRONALES

Xavier Vilajoana. Presidente de APC España. Es la principal patronal del sector promotor. Aglutina a las principales agrupaciones regionales. Es la encargada de mantener la interlocución con el Ministerio de Vivienda y actualmente está presidida por Xavier Vilajoana.

Pedro Fernández Alén. Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Agrupa a la práctica totalidad de las organizaciones empresariales del sector y representa a toda la actividad, tanto a los promotores como a los constructores.

GRANDES PROMOTORAS Y DUEÑOS DE SUELO

Borja García-Ecotxeaga. CEO de Neinor Homes. Aspira a ser la mayor promotora de España. Actualmente, esta cotizada en bolsa tiene cerca de 11.000 viviendas en desarrollo en diferentes fases de gestión, pero esta cifra se disparará por encima de las 40.000 cuando culmine la compra de su rival Aedas Homes a través de una opa.

David Martínez. CEO de Aedas Homes. La promotora más grande de España por volumen de ingresos, más de 1.156 millones de euros, y por número de viviendas entregadas, 5.200 en su último ejercicio fiscal. También cotizada, la adquirirá Neinor Homes en semanas.

Jorge Pérez de Leza. CEO de Metrovacesa. Otra de las grandes promotoras. Participada mayoritariamente por Banco Santander, el magnate mexicano Carlos Slim y BBVA, esta cotizada tiene actualmente en diferentes fases de desarrollo 7.548 viviendas.

Juan Antonio Gómez-Pintado. Presidente de Vía Ágora, promotora de referencia del sector. Fue presidente de la patronal madrileña y nacional durante cerca de una década. En su historial figura, primero, la venta de la familiar Agofer antes del estallido de la burbuja y, más tarde, la fundación y desinversión de Vía Célere.

Francisco Pérez. CEO de Culmia. Otra de las promotoras de referencia, antigua inmobiliaria de Banco Sabadell y ahora propiedad del fondo Oaktree. Es una de las más activas en la construcción de viviendas en alquiler asequibles, con más de 5.000 en marcha.

Héctor Serrat. CEO de Vía Célere. Gestiona una cartera de suelo para unas 13.500 viviendas y está entre las de mayor tamaño dentro del sector. Está controlada por el fondo Värde Partners —fundado en 1993 y con sede en Mineápolis—, en su último ejercicio finalizó las obras de cerca de 2.300 casas e ingresó 570 millones de euros.

Carlos Slim. Accionista de Realia y Metrovacesa. Una de las históricas, antes propiedad de FCC. Tras la crisis acabó en manos del magnate mexicano, que ha ido ampliando su presencia con la compra de una participación de referencia en Metrovacesa y la adquisición casi total de Realia.

Rafael González-Cobos. Presidente de Grupo Ferrocarril, una de las que lograron sobrevivir al tsunami que se llevó por delante buen parte del sector en 2008. Actualmente es uno de los promotores más activos, especialmente en el segmento de la vivienda protegida y asequible.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Isabel Rodríguez. Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Su departamento es el principal impulsor de la legislación, desde lo que concierne al suelo hasta las subvenciones que se habilitan para dinamizar la construcción. Su papel es especialmente relevante por la elaboración del próximo Plan Estatal de Vivienda 2025-2030, que elegirá cómo se distribuyen los fondos.

Leire Iglesias. Directora general de Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo). Está llamada a ser la gran casera estatal, y parte de las viviendas que pretende alquilar a precios asequibles tendrán que ser desarrolladas sobre suelos que son propiedad de esta mercantil pública.

Pablo Rodríguez Valido. Consejero de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda de Canarias. Le bastó medio año en el cargo para comprobar que sin declarar la emergencia habitacional y acortar de ese modo los plazos de actuación iba a ser imposible responder a las dificultades que tienen los canarios para encontrar casa. En la actualidad se elabora, precisamente con urgencia, el Plan de Vivienda 2026-2029.