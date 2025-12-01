La Aemet avisa del tiempo previsto para este lunes en Canarias: lluvias intensas y vientos fuertes
Las islas Canarias experimentarán un 1 de diciembre con intervalos nubosos y posibles precipitaciones, especialmente intensas al principio del día, influenciadas por el viento alisio moderado y temperaturas estables
Vientos fuertes a rachas barrerán diversas latitudes de Canarias este lunes, cuando se esperan nubes intermitentes que podrían dejar lluvias incluso intensas a principios del día pero solo ocasionales con el paso de las horas, en tanto que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas apenas podrían bajar algo.
La máxima se prevé que alcance 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, con mínima de 18, y los 22 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínima de 19, conforme a su pronóstico, que anuncia viento alisio moderado que arreciará a ratos hasta ser fuerte en cumbres y vertientes sureste y noroeste de las distintas islas, informa Efe.
En las aguas del archipiélago se esperan vientos de nordeste o norte y fuera entre 4 y 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros,
La predicción del tiempo para el lunes, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE
Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte en horas centrales.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 17 22
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas, remitiendo durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte en horas centrales.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 17 22
GRAN CANARIA
Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias que serán más frecuentes e intensas a primeras horas, tendiendo a ser débiles y ocasionales a partir del mediodía. Intervalos nubosos en el resto, sin descartar alguna lluvia ocasional durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres. Brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 19 22
TENERIFE
Nuboso en el norte con lluvias que serán más frecuentes e intensas a primeras horas, tendiendo a ser débiles y ocasionales a partir del mediodía. Intervalos nubosos en el resto, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales cuando no se descarta alguna lluvia ocasional, especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al sur y oeste. Alisio moderado ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 18 23
LA GOMERA
Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias que serán más frecuentes e intensas a primeras horas, tendiendo a ser débiles y ocasionales a partir del mediodía. Intervalos nubosos en el resto, sin descartar alguna lluvia ocasional durante la primera mitad del día cuando predominarán los cielos nubosos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en vertiente sur. Alisio moderado ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 20 23
LA PALMA
En el norte y este, predominio de cielos nubosos con lluvias que serán más frecuentes e intensas a primeras horas, tendiendo a ser débiles y ocasionales a partir del mediodía. En el oeste, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en el oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 19 22
EL HIERRO
En el norte, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales, siendo más frecuentes y localmente moderadas durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en el resto, con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 14 17
