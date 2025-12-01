Ahorro de 700 euros mensuales por centro educativo con el Servicio de Salud Escolar

Canarias podría ahorrar hasta 700 euros al mes por centro educativo con la implantación total del Servicio de Salud Escolar, una iniciativa del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (COELP) que se lleva a cabo en Gran Canaria y Lanzarote desde 2021. Y que tiene como objetivo colocar la figura del enfermero escolar en centros para educar en salud y prestar asistencia sanitaria.

Además de este proyecto piloto, en el Archipiélago también se desarrolla el programa de Enfermería Escolar, impulsado por las consejerías de Sanidad y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Está compuesto por 23 enfermeras en 60 centros públicos de Canarias (52 de Educación Infantil y Primaria y ocho de Educación Especial)–. Sin embargo, su funcionamiento supone un coste mensual de 1.241 euros por centro, es decir, más del doble que la propuesta del COELP – que se sitúa en 537 euros al mes por recurso educativo–.

Inversión de 683.000 euros

Al menos así lo dio a conocer ayer la presidenta de la entidad, Rita María Mendoza, en el Parlamento de Canarias. Según sus cálculos, la implementación escalonada del proyecto para el próximo curso tendría un coste estimado de 683.000 euros. «Por ejemplo, se podría comenzar con aquellos municipios de menos de 6.000 habitantes y se necesitaría a 24 enfermeras», aclaró.

La principal diferencia entre ambos programas radica en su foco de atención. Mendoza propone un modelo en el que se priorice la prevención y educación de la salud y, según el COELP, el del Servicio Canario de la Salud (SCS) se centra más en proporcionar asistencia sanitaria. Aunque desde la Consejería aseguran que el objetivo de su programa es mejorar la salud de la comunidad educativa, fomentando la prevención de enfermedades y accidentes, y promoviendo estilos de vida saludables tanto en los estudiantes como en sus familias y en el personal docente.

Para la organización colegial de Enfermería de Canarias, lo idóneo sería tener un profesional en cada centro, pero lo consideran inviable al tratarse de 770 centros educativos públicos en Canarias. Por este motivo, pretenden organizar un servicio que pueda atender la demanda a través de optimización de recursos.

Más centros

Mendoza también señaló que cada sanitaria del programa de Enfermería Escolar–cuya jornada es completa– cubre 2,9 centros educativos. Mientras que cada enfermera del (cuatro en Lanzarote y siete en Gran Canaria) atiende a 3,7 centros con una jornada de 25 horas semanales. Asimismo, destacó que el programa del COELP se ocupó en el último año de 16.664 alumnos –unos 2.000 menores menos, aproximadamente, que los que atiende el programa de Enfermería escolar–.

Los portavoces reiteraron su apoyo a Mendoza. Y Miguel Martín, de Coalición Canaria, argumentó que la idea es aumentar la plantilla existente del programa del SCS en 20 profesionales más: cinco en Gran Canaria, seis en Tenerife, dos en Lanzarote, uno en La Palma, La Gomera y El Hierro.