El BOE y la Seguridad Social lo confirman: este día de diciembre se conocerá de manera oficial cuánto subirán las pensiones en Canarias para 2026

Los jubilados de Canarias ya pueden comenzar a calcular cómo será su pensión el próximo año. Tras conocerse el dato del IPC de noviembre, la Seguridad Social anunció el incremento previsto para las pensiones contributivas en 2026. Sin embargo, aún está pendiente determinar cuánto aumentarán el resto de los subsidios estatales.

La pasada semana se publicó el dato de la inflación de noviembre, por lo que ya su pudo calcular el IPC interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, cifra que sirve para calcular la revalorización de las pensiones. Con ello, la Seguridad Social ha adelantado que las pensiones contributivas subirán en torno al 2,7% en 2026, aunque aún falta conocer el porcentaje definitivo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelará este día.

Así afectará la subida a los pensionistas

La revalorización del 2,7% implicará una mejora notable en los ingresos anuales de los pensionistas. Para los beneficiarios de la pensión media de jubilación, el incremento será de una media de 572 euros al año, mientras que las pensiones medias del sistema crecerán aproximadamente 498 euros anuales.

En total, la subida beneficiará a más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de 715.000 pensionistas adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán actualizadas sus prestaciones bajo el mismo criterio.

Actualmente, la pensión media del sistema se sitúa en 1.316,7 euros mensuales, un 4,4% más que hace un año, mientras que la pensión media de jubilación alcanza 1.511,5 euros, tras crecer un 4,3%. A esto se suma que en noviembre se abonará la paga extraordinaria, que en el caso de las jubilaciones tiene un importe medio de 1.492 euros.

Este día se sabrá definitivamente cuándo subirán las pensiones

La Seguridad Social ha anunciado que el viernes 12 de diciembre se conocerá el dato definitivo de la revalorización de las pensiones para 2026. Ese día, el INE publicará la cifra oficial de la inflación, por lo que a los beneficiarios de una pensión contributiva les quedan solo unos días para saber cuál será el aumento exacto.

Además, el Gobierno también incrementará de forma independiente las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, por lo que quienes reciben estas ayudas deberán permanecer atentos a las próximas comunicaciones del Ejecutivo.