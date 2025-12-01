La Cadena SER reafirma su compromiso con el talento joven nombrando a Eric Pestano y Desireé Rodríguez jefes de informativos de Radio Club Tenerife y SER Las Palmas, respectivamente

La Cadena SER en Canarias ha nombrado a Desireé Rodríguez como nueva jefa de informativos de SER Las Palmas, relevando en el cargo a Eric Pestano, quien asume desde ahora la jefatura de informativos de Radio Club Tenerife, emisora decana del Archipiélago canario.

Desireé Rodríguez asume esta responsabilidad tras una sólida trayectoria en la SER, donde comenzó como becaria en 2012 y se incorporó oficialmente en 2015. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y cuenta con un máster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados por la Universidad Complutense de Madrid.

En SER Las Palmas ha desempeñado múltiples funciones: editora de La Ventana de Canarias, productora y segunda voz de Hoy por Hoy El Drago, además de presentar espacios como Hora 14 Canarias y Hoy por Hoy Las Palmas. Actualmente lidera los informativos matinales regionales, provinciales e insulares, así como los boletines informativos de la mañana.

Durante sus diez años en la emisora, ha cubierto acontecimientos clave como la emergencia humanitaria del muelle de Arguineguín en 2020, las elecciones autonómicas y municipales, y diversas coberturas nacionales, consolidándose como una voz imprescindible en la radiodifusión canaria.

Por su parte, Eric Pestano, quien ha liderado los informativos de SER Las Palmas, se traslada a Radio Club Tenerife para asumir la coordinación de la redacción de informativos. Pestano forma parte de la SER desde 2017, con experiencia en Radio Madrid y Radio Club Tenerife. Fue parte del equipo galardonado con el Premio Ondas 2021 por la cobertura de la erupción del volcán de La Palma y ha destacado en informaciones sobre política, migraciones y otras coberturas nacionales de relevancia.

Con estos nombramientos, la Cadena SER reafirma su compromiso con el talento joven, la promoción interna y la excelencia informativa en Canarias.

El equipo de Contenidos de la SER en Canarias está dirigido por la periodista Marta Cantero.