Canarias se llena de magia invernal durante diciembre: horario, precio y ubicación de las pistas de hielo en las que podrás patinar

Gran Canaria se llenará este diciembre del ambiente navideño de las grandes capitales europeas gracias a sus seis pistas de hielo repartidas por la isla. Estas atracciones, perfectas para disfrutar en familia, ofrecen la oportunidad de patinar, hacerse fotos y vivir el frío al estilo de Budapest o Viena en plena Canarias, para sentir una auténtica blanca Navidad.

Olvídate de los chaquetones, las bufandas y los gorros de lana, porque patinar con temperaturas tropicales ya es posible. En Gran Canaria, se abrirán varias pistas de hielo para que todos puedan hacer un plan diferente en familia o con amigos.

Mogán ilumina la Navidad / Ayuntamiento de Mogán

Con las luces ya encendidas en numerosos rincones de Canarias, los mercadillos navideños y las pistas de hielo se convierten en el complemento ideal para hacer más corta la espera hasta la llegada de la Navidad.

Estas son las pistas de hielo en Gran Canaria: ubicaciones, horarios y precios

Cada año, varios municipios se preparan para la Navidad montando pistas de hielo, algunas gratuitas y otras de pago, con horarios ampliados y actividades paralelas. Este diciembre, habrá estas seis pistas de hielo distribuidas desde el norte hasta el sur:

La capital se destaca como una de las ciudades donde más planes navideños hay, gracias a su icónica pista de hielo ubicada en la Plaza de Canarias, junto al Parque Santa Catalina, en el corazón del gran mercadillo navideño que se instalará allí. Este espacio forma parte del recinto de la Ciudad de la Navidad, que contará con numerosos puestos y diversas atracciones para el disfrute de todos.

Fechas: del 4 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026

del Precio: pendiente (el año pasado 11 euros/15 min y 17 euros/30 min)

pendiente (el año pasado 11 euros/15 min y 17 euros/30 min) Horario: de lunes a domingo con variaciones; cerrada el 24 y 31 de diciembre.

La pista de hielo de Gáldar se ha instalado junto al Polideportivo Juan Vega Mateos, con dos tramos de funcionamiento: antes de Navidad y durante el periodo festivo. La atracción ya está abierta desde el viernes para que todos puedan ir ya a disfrutar del patinaje sobre hielo.

Fechas: del 28 de noviembre al 5 de enero

del 28 de noviembre al 5 de enero Precio: 6 euros por sesión de 45 minutos

6 euros por sesión de 45 minutos Extras: guantes obligatorios (1 euro si se compran en el recinto).

El horario en esta pista variará en función de la fecha de apertura:

Del 28 de noviembre al 19 de diciembre:

Viernes y vísperas de festivo: de 16:00 a 22:30 horas

de 16:00 a 22:30 horas Sábados: de 11:00 a 14:30 h y de 15:30 a 22:30 horas

de 11:00 a 14:30 h y de 15:30 a 22:30 horas Domingos y festivos: de 11:00 a 14:30 h y de 15:30 a 21:00 horas.

Fechas en Navidad: Del 20 de diciembre al 5 de enero

Domingo a jueves: de 11:00 a 14:30 h y de 15:30 a 21:00 h.

de 11:00 a 14:30 h y de 15:30 a 21:00 h. Viernes, sábados y vísperas: de 11:00 hasta las 22:30 h.

Las Arenas

El C.C. Las Arenas vuelve a abrir su pista cubierta en la terraza, una de las más concurridas por residentes y visitantes.

Fechas: 28 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026

28 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026 Precio: 6 euros por 45 minutos

6 euros por 45 minutos Horario: lunes a sábado de 10:00 a 22:00.

El municipio inaugura su primera pista de hielo dentro de la Casa de la Navidad de Arguineguín, con entrada gratuita mediante reserva previa en eventosmogan.com.

Fechas: 9 al 20 de diciembre

9 al 20 de diciembre Precio: gratis con reserva

gratis con reserva Horario: tardes de 16:00 a 20:00 h.

La pista del Parque de Los Aromeros, en Carrizal, ofrecerá sesiones durante casi tres semanas.

Fechas: 19 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026

19 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026 Precio: pendiente

pendiente Cierres: 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Maspalomas Parque Sur

San Bartolomé de Tirajana recupera su pista dentro del evento Navidades del Mundo. En el Parque Sur de Maspalomas se instalará un mercadillo navideño, exposiciones y la Casa de la Navidad. También, se pondrá la tradicional pista de hielo:

Fechas: 20 de diciembre al 4 de enero

20 de diciembre al 4 de enero Horario y precios: próximamente.

Apunta todas estas fechas para disfrutar de una Navidad sobre el hielo.