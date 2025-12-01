Canarias se protege contra los incendios forestales

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, anunció este lunes, tras el Consejo de Gobierno, la aprobación del nuevo Decreto de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, una medida que calificó como “fundamental” dentro de la estrategia de su departamento para construir una Canarias “más preparada, más segura y también más sostenible”.

Zapata subrayó que la nueva norma sustituye a la legislación de 2001, que ha quedado “obsoleta ante una realidad completamente distinta, marcada por incendios cada vez más extremos, más frecuentes y directamente vinculados al avance del cambio climático”.

Proteger el monte es proteger la vida

El consejero recordó que el 78 % del territorio canario —más de 578.000 hectáreas— es monte, lo que convierte a Canarias en una de las regiones europeas con mayor proporción de superficie forestal. “Proteger el monte es proteger agua, suelo, economía rural y calidad de vida”, destacó.

El nuevo decreto, explicó Zapata, nace del consenso institucional y busca dotar a Canarias de un marco jurídico y operativo actualizado que permita “prevenir mejor, responder más rápido y actuar con mayor seguridad jurídica”.

Más prevención y coordinación

Entre las principales novedades, el texto incorpora medidas específicas para reforzar tanto la prevención como la capacidad de respuesta ante incendios forestales, con especial atención a la cooperación entre administraciones, la restauración de zonas afectadas y la modernización de la planificación técnica.

El decreto amplía el periodo de peligro alto, actualizando los criterios y adaptándolo a las nuevas condiciones climáticas y a la mayor duración de las temporadas secas.

Comité de Lucha contra Incendios Forestales

También refuerza la coordinación interadministrativa con la creación del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, una herramienta clave para mejorar la cooperación entre las distintas administraciones implicadas y garantizar una respuesta rápida y eficaz en emergencias.

Asimismo, actualiza las medidas preventivas relacionadas con el uso del fuego, las quemas agrícolas y los aprovechamientos forestales, ajustándolas a los nuevos estándares de seguridad y gestión ambiental. Del mismo modo, introduce procedimientos más ágiles para restaurar las zonas afectadas por grandes incendios, con el fin de reducir los plazos de recuperación ecológica y social.

El decreto también refuerza la planificación tanto en materia de prevención como de extinción, incorporando herramientas tecnológicas, formación especializada y modelos predictivos que permitan anticipar riesgos.

“De la parálisis a las soluciones”

El consejero afirmó que el objetivo central de estas decisiones es “mejorar la protección forestal frente a incendios cada vez más intensos y más extremos” y “garantizar la seguridad de la población”. Añadió que el decreto “es una respuesta concreta, útil y necesaria para afrontar un problema real”, y aseguró que su departamento “ha pasado de la parálisis a las soluciones”.

“El Gobierno de Canarias sigue ordenando, planificando y actuando para hacer de nuestras islas un territorio más seguro, más resiliente y más sostenible frente al cambio climático”, aseveró Zapata.