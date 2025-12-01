Canarias registra 60 fallecidos por ahogamiento en lo que va de 2025, un 10% menos que el año pasado

Canarias ha contabilizado 60 fallecimientos por ahogamiento entre enero y noviembre de 2025, lo que supone una reducción del 10% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 67 muertes. Así lo indica el último informe de la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

Aunque desciende la mortalidad, el número total de afectados crece un 26%, pasando de 174 a 220 personas implicadas en incidentes ocurridos en playas, piscinas, zonas portuarias y costas del Archipiélago.

Noviembre suma seis nuevas víctimas

Durante noviembre se notificaron seis fallecidos, igualando la cifra de octubre, y situándose por debajo de los picos anuales de agosto y septiembre, con nueve muertes cada uno. La media mensual se mantiene en cinco muertes por ahogamiento, frente a las seis de media en 2024.

En el último mes también se registraron:

1 bañista en estado crítico

3 heridos graves

14 con heridas moderadas

8 leves

1 rescate sin consecuencias

El 38% de las muertes ocurrieron en días de alerta costera

La media mensual de muertes por esta causa en nuestra Comunidad Autónoma se mantiene en cinco personas por mes, reduciendo la cifra del pasado año 2024 (6/mes).

Asimismo, el 37% de los óbitos (22) fueron bañistas en edad adulta; el 33% (20) tenía más de 60 años; el 23% de ellos, víctimas de edad desconocida (14).

En cuanto al perfil de los afectados:

77% de los fallecidos son varones (46 hombres)

(46 hombres) 23% mujeres (14)

(14) 22% de las víctimas identificadas eran extranjeras (13 personas), procedentes de países como Reino Unido, Polonia, Italia, Alemania, Bélgica, Marruecos, Rumanía, India y Países Bajos.

Niños, mayores y actividades peligrosas

Durante el año, 17 menores sufrieron incidentes acuáticos, con un balance de:

4 fallecidos

2 en estado crítico

4 graves

5 moderados

1 leve

1 ileso

En cuanto a los adultos:

El 37% de los fallecidos eran adultos en edad media

El 33%, personas mayores de 60 años

El 23%, de edad no identificada

En relación a la actividad:

El 63% de las muertes (38 personas) fueron bañistas

El 17%, pescadores (10)

Otro 17%, por causas desconocidas (10)

Un 3% corresponde a caídas accidentales u otras actividades acuáticas (2 casos)

Tenerife lidera en número de víctimas y accidentes

En distribución geográfica, Tenerife encabeza la lista con 19 fallecidos, seguida de:

Las playas siguen siendo el entorno más peligroso, concentrando el 51% de los siniestros, por delante de:

Puertos y zonas de costa (28%)

Piscinas naturales (14%)

Piscinas privadas o públicas (7%)

Además, el 70% de los accidentes ocurrieron por la tarde (42 casos), un 22% por la mañana (13), y un 1% durante la noche (1), sin especificar en el resto.

Una radiografía basada en fuentes oficiales

El estudio se nutre de datos del 112 Canarias, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Bomberos y Protección Civil.

Cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, y la colaboración de instituciones como la Consejería de Política Territorial, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la aerolínea Binter.

La Asociación Canarias, 1500 Km de Costa reitera la necesidad de extremar la precaución, respetar las alertas meteorológicas y evitar el baño con bandera roja, principal factor de riesgo en los casos registrados.