El ‘decreto Canarias’ alternativo del PSOE incluye una minirreforma fiscal

El PSOE intentó en su enmienda a la totalidad, con texto alternativo, a los presupuestos de Canarias para 2026 que el Gobierno que preside Fernando Clavijo procediera a una deducción fiscal para las rentas bajas de entre 125 y 225 euros, por un total de 91,6 millones, con la intención de reducir la desigualdad. No lo logró, pues el cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI) desechó el 26 de noviembre en el Parlamento la intención de los socialistas de devolver las cuentas para ser reelaboradas por el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, inasequibles al desaliento, vuelven a plantear lo que denominan como una "fiscalidad justa" en sus sugerencias al 'decreto Canarias' que Clavijo presentó a hace dos semanas a los grupos parlamentarios para que hicieran aportaciones al proyecto legislativo que Canarias quiere negociar con el Gobierno central para convertir en norma el pacto político que suscribió CC con el PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

Pero la sugerencia no es incluir la propuesta en la norma que se negociará con Moncloa –tal y como ya adelantó el portavoz socialista, Sebastián Franquis, tras la reunión mantenida el 12 de noviembre en Presidencia del Gobierno–, sino para que el Gabinete que preside Clavijo elabore un texto legislativo propio sobre la base de que el vigente Estatuto de Autonomía "habilita al Gobierno de Canarias a dictar, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, normas con rango de ley, que recibirán el nombre de decretos-leyes" en materia de desarrollo económico, planificación económica, hacienda y presupuesto, servicios sociales, empleo, vivienda, juventud e infancia.

Por tanto, el Plan Extraordinario de Transformación Socioeconómica de Canarias (Petsec) –un documento de 20 páginas al que ha tenido acceso este periódico– es la aportación socialista al futuro decreto ley alternativo que incluye "una deducción por corrección de la desigualdad en la distribución de la riqueza" en varios tramos: 225 euros cuando el importe de la renta obtenida sea inferior a 20.000 euros –o 30.000 euros en tributación conjunta–, 175 euros cuando la renta sea igual o superior a 20.000 euros e inferior a 25.000 euros –30.000 y 35.000 euros en tributación conjunta– y 125 euros para las rentas iguales o superiores a 25.000 euros e inferiores a 30.000 euros, o entre 35.000 y 40.000 euros en tributación conjunta.

Nira Fierro, María Jesús Montero, David Toledo y Cristina Valido durante la firma de la agenda canaria en 2023. / Efe

Ecotasa

Junto a esta propuesta, el decreto alternativo que propone el PSOE incluye "revisar de manera integral las deducciones incorporadas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dirigidas a beneficiar los tramos superiores", la implantación del Impuesto de Estancias Turísticas en Canarias –más conocido como ecotasa– suprimir la bonificación para las donaciones o herencias superiores a 300.000 euros aprobadas en 2023 y establecer las modificaciones fiscales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados destinada a impulsar el derecho a la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y el reequilibrio fiscal.

En definitiva, el decreto-ley alternativo de los socialistas canarios tiene por objeto aprobar un plan extraordinario que garantice "ingresos y derechos sociales, con prioridad en infancia, juventud y familias vulnerables", promueva el "empleo decente, formación de calidad y diversificación productiva, orientada a sectores digitales, verdes e intensivos en conocimiento" e impulse una "fiscalidad progresiva y refuerzo de los servicios públicos esenciales, como educación, vivienda, sanidad y servicios sociales".

La tarea de Clavijo

O, como resumió el propio Franquis, "son propuestas para que el Gobierno de Canarias asuma sus propias competencias y elabore un decreto ley propio con medidas concretas que sea aprobado aquí, en las Islas, sin apelar al Gobierno central".

"Cuando haga su tarea, será el momento de pedir al Estado", concluyó.