El ‘decreto Canarias’ alternativo del PSOE incluye una minirreforma fiscal
Los socialistas plantean que Clavijo apruebe una norma específica distinta a la que negociará con Moncloa para impulsar una transformación socioeconómica
El PSOE intentó en su enmienda a la totalidad, con texto alternativo, a los presupuestos de Canarias para 2026 que el Gobierno que preside Fernando Clavijo procediera a una deducción fiscal para las rentas bajas de entre 125 y 225 euros, por un total de 91,6 millones, con la intención de reducir la desigualdad. No lo logró, pues el cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI) desechó el 26 de noviembre en el Parlamento la intención de los socialistas de devolver las cuentas para ser reelaboradas por el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, inasequibles al desaliento, vuelven a plantear lo que denominan como una "fiscalidad justa" en sus sugerencias al 'decreto Canarias' que Clavijo presentó a hace dos semanas a los grupos parlamentarios para que hicieran aportaciones al proyecto legislativo que Canarias quiere negociar con el Gobierno central para convertir en norma el pacto político que suscribió CC con el PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez en 2023.
Pero la sugerencia no es incluir la propuesta en la norma que se negociará con Moncloa –tal y como ya adelantó el portavoz socialista, Sebastián Franquis, tras la reunión mantenida el 12 de noviembre en Presidencia del Gobierno–, sino para que el Gabinete que preside Clavijo elabore un texto legislativo propio sobre la base de que el vigente Estatuto de Autonomía "habilita al Gobierno de Canarias a dictar, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, normas con rango de ley, que recibirán el nombre de decretos-leyes" en materia de desarrollo económico, planificación económica, hacienda y presupuesto, servicios sociales, empleo, vivienda, juventud e infancia.
Por tanto, el Plan Extraordinario de Transformación Socioeconómica de Canarias (Petsec) –un documento de 20 páginas al que ha tenido acceso este periódico– es la aportación socialista al futuro decreto ley alternativo que incluye "una deducción por corrección de la desigualdad en la distribución de la riqueza" en varios tramos: 225 euros cuando el importe de la renta obtenida sea inferior a 20.000 euros –o 30.000 euros en tributación conjunta–, 175 euros cuando la renta sea igual o superior a 20.000 euros e inferior a 25.000 euros –30.000 y 35.000 euros en tributación conjunta– y 125 euros para las rentas iguales o superiores a 25.000 euros e inferiores a 30.000 euros, o entre 35.000 y 40.000 euros en tributación conjunta.
Ecotasa
Junto a esta propuesta, el decreto alternativo que propone el PSOE incluye "revisar de manera integral las deducciones incorporadas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dirigidas a beneficiar los tramos superiores", la implantación del Impuesto de Estancias Turísticas en Canarias –más conocido como ecotasa– suprimir la bonificación para las donaciones o herencias superiores a 300.000 euros aprobadas en 2023 y establecer las modificaciones fiscales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados destinada a impulsar el derecho a la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y el reequilibrio fiscal.
En definitiva, el decreto-ley alternativo de los socialistas canarios tiene por objeto aprobar un plan extraordinario que garantice "ingresos y derechos sociales, con prioridad en infancia, juventud y familias vulnerables", promueva el "empleo decente, formación de calidad y diversificación productiva, orientada a sectores digitales, verdes e intensivos en conocimiento" e impulse una "fiscalidad progresiva y refuerzo de los servicios públicos esenciales, como educación, vivienda, sanidad y servicios sociales".
La tarea de Clavijo
O, como resumió el propio Franquis, "son propuestas para que el Gobierno de Canarias asuma sus propias competencias y elabore un decreto ley propio con medidas concretas que sea aprobado aquí, en las Islas, sin apelar al Gobierno central".
"Cuando haga su tarea, será el momento de pedir al Estado", concluyó.
Un convenio a diez años para los trenes y cogestión de aeropuertos
Coalición Canaria (CC), el grupo parlamentario mayoritario en el pacto de gobernabilidad en el que se sustenta el Gobierno que preside Fernando Clavijo, propone incluir en el 'decreto Canarias’ que se pretende negociar con el Ejecutivo central un convenio de financiación de los trenes de Gran Canaria y Tenerife entre el Estado, la Comunidad Autónoma y ambos cabildos insulares. Un acuerdo que «tendrá una duración de diez años», de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea (UE) de 2024 que permite la suscripción de convenios de largo plazo para proyectos de infraestructuras interés general, en el que el Estado "asumirá la financiación del 75% de los costes de ejecución de los proyectos" mientras que Canarias y las corporaciones insulares y locales "financiarán el 25% restante".
Junto a esta propuesta –que deberá analizar el Ejecutivo canario antes de proceder a convocar una nueva reunión con los grupos parlamentarios en la segunda semana de diciembre–, los nacionalistas pretenden que la nueva norma legal garantice que el régimen fiscal y financiero excepcional para la reconstrucción de La Palma –aplicable al Cabildo y a los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, así como a sus organismos y entes dependientes– durará hasta el 31 de diciembre de 2028, sea cual sea el color del Ejecutivo central asentado en ese momento en Moncloa y haya o no presupuestos del Estado aprobados. Una propuesta que permitirá a estas corporaciones su "endeudamiento adicional y uso libre del remanente de tesorería para financiar actuaciones de reconstrucción, reactivación económica y cohesión social".
Por su parte, ASG sugiere incorporar al futuro decreto que Canarias podrá participar con un representante en los órganos de decisión de Aena referidas a los "aeropuertos de interés general radicados en el Archipiélago", además de "inversiones plurianuales" para corregir las "deficiencias" en las infraestructuras de las islas no capitalinas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Detenido un ojeador de fútbol por abusos sexuales a 61 menores en Canarias
- Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
- La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias