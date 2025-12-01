Entrenamiento virtual para una policía más preparada

En un giro innovador dentro de la formación policial, la Academia Canaria de Seguridad ha dado un paso decisivo hacia el futuro con la incorporación de una galería de tiro virtual que revolucionará el entrenamiento táctico de los agentes. Canarias se convierte así en la primera Comunidad Autónoma en integrar este sistema dentro de su plan de formación básica, poniendo a los nuevos agentes ante escenarios de alta intensidad, sin comprometer su seguridad.

Una herramienta vanguardista y pionera en las Islas, integrada en el Plan Regional de Tiro de Canarias, convierte a Canarias en la primera Comunidad Autónoma de España en integrar la inteligencia artificial en la formación básica para los cuerpos de seguridad, que complementará y enriquecerá la tradicional galería de tiro convencional. Un proceso que culminará en la creación de agentes mejor preparados, más versátiles y con la capacidad de tomar decisiones en tiempo real, incluso bajo presión.

La realidad virtual se despliega ante los ojos de los policías, sumergiéndolos en mundos dinámicos y aleatorios donde cada ejercicio y cada movimiento está impregnado de una incertidumbre que refleja la tensión y la adrenalina de una intervención en el mundo real. Y, sin embargo, todo sucede de manera segura: sin riesgo físico, pero con el mismo nivel de exigencia que un enfrentamiento armado real. Esta innovación es fruto de un trabajo conjunto de los instructores, quienes durante más de un año han colaborado estrechamente con la empresa desarrolladora para crear un sistema exclusivo, adaptado a las necesidades de los cuerpos policiales.

La consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, subraya la importancia de esta innovación tecnológica al señalar que la nueva galería de tiro virtual sitúa a los futuros agentes de policía en escenarios de estrés real. “Este sistema les obliga a reaccionar rápidamente, tomando decisiones en fracciones de segundo, mientras la inteligencia artificial adapta el entorno y las situaciones en tiempo real, como ocurriría en un enfrentamiento real”, explicó. Además, destacó que esta herramienta ha sido adaptada al Plan Regional de Tiro de Canarias, un avance que coloca a la Academia Canaria de Seguridad a la vanguardia de la formación policial en España.

Según la consejera, esta es la primera vez que se integran escenarios virtuales dentro del plan de formación básica, una estrategia que ha sido posible gracias a la colaboración durante más de un año y medio entre los instructores de la academia y la empresa desarrolladora, creando un sistema exclusivo que marcará un antes y un después en la capacitación de los agentes.

Tecnología y fisiología, los pilares del entrenamiento policial

Eduardo de Cobos, instructor principal del Plan Regional de Tiro, explica que el sistema combina inteligencia artificial con realidad inmersiva para crear un entorno de entrenamiento único. «No solo se trabaja la habilidad técnica del uso del arma de fuego, sino también la fisiología del enfrentamiento armado, que implica el control del estrés, la toma de decisiones en condiciones extremas y la gestión de los factores psicológicos que entran en juego en estas situaciones», explica De Cobos.

La galería virtual es gestionada por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública -dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad- y se caracteriza por escenarios hiperrealistas, diseñados para maximizar la inmersión. Los entrenamientos se realizan mediante el uso de gafas de realidad virtual, y los agentes manipulan réplicas de armas reales, como la pistola Glock 17 y la H&K USP, equipadas con sistemas electrónicos que simulan el tacto, el peso y las recargas de los modelos auténticos.

Escenarios hiperrealistas, adaptativos y seguros

Las ventajas de este sistema son múltiples. Al trabajar con munición virtual, la galería de tiro virtual reduce los riesgos asociados con el uso de armamento real, proporcionando un entorno de entrenamiento completamente seguro. Además, los ejercicios son aleatorios e impredecibles, lo que garantiza que cada sesión sea diferente y ofrezca nuevos retos, adaptados al nivel de habilidad de cada agente. La posibilidad de realizar entrenamientos en escenarios con distintos efectos atmosféricos, iluminación variable y objetivos móviles aleatorios, hace que los entrenamientos sean tan realistas como impredecibles.

Los ejercicios están divididos en módulos que incluyen desde simulaciones de coberturas y enfrentamientos armados hasta intervenciones en viviendas con escenarios de agresores y víctimas. En estos módulos, los agentes deberán tomar decisiones en tiempo real, bajo un alto nivel de estrés, lo que les ayudará a desarrollar habilidades críticas en situaciones de alto riesgo.

Un aspecto fundamental de este sistema es el análisis y seguimiento de los resultados. Cada sesión de entrenamiento es registrada y los datos generados pueden ser exportados en cuadros de mando para su estudio posterior. Esto permite a los instructores hacer un seguimiento detallado del progreso de cada agente, y adaptar el entrenamiento a sus necesidades específicas.

Una formación más eficiente, económica y efectiva

Además de las ventajas operativas y educativas, la galería de tiro virtual contribuye a una significativa reducción de costes. Al eliminar la necesidad de munición real y los gastos asociados con la logística de los entrenamientos en campo, el sistema ofrece una alternativa más económica, sin sacrificar la calidad ni la efectividad del proceso formativo. La digitalización de los datos también permite una gestión más eficiente del tiempo y los recursos, mientras que el acceso al análisis estadístico mejora la evaluación y el seguimiento del rendimiento de los agentes.

Este avance tecnológico representa un salto cualitativo en la formación de los agentes de seguridad en Canarias, ofreciendo una plataforma más segura, dinámica y adaptativa para los entrenamientos tácticos. Con este sistema, los futuros policías estarán mejor preparados para afrontar las situaciones extremas que podrían encontrar en el terreno, incrementando la seguridad en las calles y la eficiencia de las intervenciones policiales.

El Archipiélago se posiciona así a la vanguardia de la formación policial en España, demostrando una vez más su compromiso con la innovación y el uso de la tecnología para mejorar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.