Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año

La subida salarial pactada entre el Gobierno central y los sindicatos para los empleados públicos pone en un aprieto a la Comunidad Autónoma ante la inminencia del cierre del ejercicio presupuestario de 2025 y el incremento retributivo del 2,5% acordado para este año con efecto retroactivo a 1 de enero. A expensas de que el acuerdo lo valide el Consejo de Ministros y se publique en el BOE, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha la maquinaria para intentar que los más de 75.000 empleados autonómicos vean en sus nóminas el incremento retributivo antes del 31 de diciembre, pero todavía no hay garantías porque la previsión era cerrar la nómina y la paga de diciembre en los próximos días.

El malestar que ha provocado este acuerdo en los últimos compases del año es notorio, no solo porque implica buscar una partida extra para pagar el incremento cuando el presupuesto está a punto de cerrarse, sino porque la previsión que se había hecho era el de una subida del 2%, por lo que el aumento añadido del 0,5% implica más fondos, lo que supone una partida extra de unos 140 millones de euros para cubrir el incremento este año y otro 1,5% añadido en 2026 pendiente de la evolución de la inflación, que si supera ese porcentaje habría que sumar un 0,5% adicional como sucedió este año por el acuerdo que venció en 2024.

«Anunciar un incremento salarial para todos los empleados públicos a final de año supone un gasto superior inesperado que está por encima de lo previsto, nos lo ponen muy difícil a las comunidades autónomas y corporaciones locales», cuestiona la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que, no obstante, anuncia que «intentamos no perjudicar a los trabajadores y por eso vamos a hacer todo lo posible para que se aplique», añade.

Incremento acumulado

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF y UGT –CCOO no firmó el pacto y en los próximos días dará a conocer su posición final– supone, además del 2,5% de este año, un 1,5% en 2026; un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, lo que supone un 11% en los cuatro años de vigencia del acuerdo. El Gobierno central se ha comprometido con los empleados de la Administración General del Estado a que tendrán una paga extra añadida en diciembre con los atrasos de todo el año. De la misma forma las comunidades autónomas y las corporaciones locales tendrán que hacer lo mismo con sus plantillas, pero ya hay gobiernos autonómicos que han anunciado que los incrementos los harán realidad en enero ante la imposibilidad de hacerlo en diciembre por la premura de tiempo.

Canarias no se quiere quedar atrás y ha pisado el acelerador para realizar modificaciones presupuestarias e incluso un crédito extraordinario para aplicar la subida antes de finalizar diciembre, sea en las nóminas del mes o en forma de paga independiente.

Lo que no entiende el Ejecutivo es que el Gobierno central no comunicara nada en estos últimos meses sobre las negociaciones que se estaban entablando con los sindicatos y que, por sorpresa, se firme un acuerdo a un mes de acabar el ejercicio. «Llevamos meses intentando saber si había previsiones de incrementos salariales para tenerlo previsto en el presupuesto y si era con efectos retroactivos, lo normal hubiera sido hacerlo en los primeros meses del año pero lo hacen en noviembre cuando el presupuesto está cerrándose, la situación es muy complicada», advierte Asián.

Dificultades

La dificultad de plasmar en las nóminas de más de 75.000 trabajadores el incremento del 2,5% no es solo buscar el dinero, sino también los cálculos porque las situaciones no son iguales ya que entran no solo los empleados de la Administración General, sino también los de Sanidad, Educación y Justicia, todos con sus particularidades, complementos, pluses, pagas y demás derechos retributivos.

Los sindicatos en Canarias están a la espera de que el Ejecutivo confirme esta semana si la plantilla autonómica recibirá los atrasos este mes o los pospone para enero. El servicio de nóminas ha recibido instrucciones desde Hacienda y Función Pública para incluir el incremento del 2,5% de este año en las nóminas de diciembre –salario del mes o paga de Navidad–, con lo que se tendrá que trabajar a toda prisa para que sea posible. En anteriores subidas también se ha logrado cumplir con los acuerdos y que los incrementos se plasmaran en tiempo y forma.