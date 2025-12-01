La Guardia Civil avisa todos los conductores canarios: estos son todos los vehículos que están obligados a llevar la baliza V-16 a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, se dejarán de utilizar los triángulos de emergencia y se sustituirán por la baliza V-16 para que los conductores indiquen al resto de circulantes de la vía que han sufrido una avería.

Funciones de la baliza V-16

Se trata del único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada. Estas balizas emiten una señal luminosa de alta visibilidad y también envía su geolocalización a la plataforma DGT 3.0, y está se encarga de emitirlo por diferentes canales como paneles informativos y dispositivos GPS. Pero, ¿esa geolocalización funciona aunque esté inactiva?

¿Qué baliza V16 tienes que comprar para que no te multen? / ED

Muchos conductores muestran su preocupación por si la geolocalización de este sistema de alerta funciona cuando esta no está en uso. "Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza", aseguran desde AEPD. Para comprar la baliza no hay que dar ningún dato personal, es por eso que la DGT no conoce quienes han adquirido el dispositivo.

Además, la baliza V-16 incorpora una tarjeta eSIM con datos móviles que suele durar entre 10 y 15 años. Mientras no esté activada, este no transmite ningún dato.

Qué vehículos están obligados a llevarla

Según el Reglamento General de Circulación, este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg y autobuses.

La normativa no menciona que las motocicletas estén obligatorias a llevar esta señalización, pero los agentes de seguridad la recomiendan siempre que sea posible. El motivo es que las motos no tienen suficiente espacio para guardar estos elementos de señalización.

Multas en 2026

A partir de 2026, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica de 80 euros por no disponer de la V-16 y 200 euros si no se señaliza correctamente un vehículo inmovilizado. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que debe estar en un lugar práctico, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

La normativa europea dicta que todos los países pertenecientes a la Unión Europea deben aplicar las mismas normas, pero esta luz solo será obligatoria para los españoles.

"Solo sirven las balizas que hayan superado el proceso de certificación y cumplan con el reglamento general de vehículos. Deberá llevar una marca con el nombre de laboratorio de ensayo y una serie numérica", sentencia la agente de tráfico.