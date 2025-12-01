‘El jefe soy yo’: Televisión Canaria estrena un programa sobre el día a día de los autónomos canarios
Humor, emoción y realidad en un espacio que da voz a quienes abren cada día sus negocios con empeño y sacrificio
Televisión Canaria estrena este martes ‘El jefe soy yo’, un nuevo programa que pone el foco en los trabajadores autónomos del Archipiélago. La propuesta, conducida por el humorista Kike Pérez, combina emoción y comedia para acercar al público las historias reales de quienes se levantan cada mañana para sacar adelante sus negocios, con humanidad, sacrificio y mucho corazón.
El espacio, que se estrenará en horario de noche, está dedicado a esos “valientes que levantan la reja cada mañana”, tal como destacó el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, durante la presentación oficial del programa en Las Palmas de Gran Canaria.
“El objetivo es visibilizar la realidad del autónomo en nuestra tierra, cuál es su día a día, cuál es su trabajo", qué dificultades enfrenta y qué lo mueve a seguir adelante”, expresó Domínguez. El vicepresidente recordó que el tejido económico de Canarias se sostiene en gran parte sobre la microempresa y los trabajadores por cuenta propia, por lo que celebró la creación de un espacio televisivo que les dé protagonismo.
Además, enlazó este estreno con las nuevas líneas de apoyo al colectivo impulsadas por el Ejecutivo autonómico. Entre ellas, ayudas para la conciliación familiar, coberturas en bajas por maternidad o enfermedad, y facilidades para el inicio de actividad o la inversión. Queremos respaldar a quienes, además de ser autónomos, cuidan de sus hijos, de personas dependientes, o se enfrentan a retos personales que no pueden dejar en pausa, señaló.
Por su parte, Kike Pérez adelantó que ‘El jefe soy yo’ traerá “muchas historias bonitas y humanas” de autónomas y autónomos canarios “que salen todos los días a buscarse el pan”. Y lo hará, como es habitual en él, sin renunciar al humor: “Vamos a demostrar que para levantar la economía hace falta mucho trabajo, pero también humanidad y corazón”.
Como novedad, el programa contará con un copresentador creado con inteligencia artificial: ‘Kike el Rubio’, una versión digital del propio humorista que promete dar juego en pantalla. “Me tiene un poco de cabeza, pero será un gran compañero en esta aventura”, bromeó Pérez.
El estreno del primer episodio tendrá lugar este martes 2 de diciembre por la noche en Televisión Canaria. Una cita con las historias reales que laten detrás de cada negocio pequeño en las Islas.
