Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias: «Queremos una Policía Autonómica que esté donde la ciudadanía la necesita»

La futura Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias aspira a consolidar un sistema moderno, eficiente y que responda a las necesidades reales de la sociedad canaria.

El Gobierno de Canarias está inmerso en un cambio profundo para fortalecer el Sistema Canario de Seguridad. Esta apuesta, que se impulsa desde la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que encabeza Nieves Lady Barreto, pasa por incrementar el número de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), por desarrollar un plan de despliegue territorial que garantice la presencia de la Policía Autonómica en todas las islas y por consolidar un modelo normativo y organizativo moderno, eficaz y plenamente adaptado al Estatuto de Autonomía de 2018.

En esta hoja de ruta trazada por la consejera, se enmarca un trabajo normativo, operativo y estructural que refuerza el papel de la Comunidad Autónoma en materia de seguridad pública y que marca un antes y un después en el funcionamiento del sistema: La Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley de Policías de Canarias.

¿En qué sentido supondrá esta ley un salto cualitativo competencial para la Policía Autonómica?

Actualmente, Canarias cuenta con una diversidad de normas que regulan su sistema de seguridad, como son la Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales y la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria. La complejidad y las modificaciones sucesivas han dificultado su aplicación. Por eso, esta nueva ley busca simplificar y modernizar ese entramado normativo, adaptándolo a las necesidades actuales de Canarias y a lo establecido en el actual Estatuto de Autonomía.

La Ley se basa en principios clave como la prevención, la proximidad al ciudadano, la eficacia, la transparencia, y la participación ciudadana. Para cumplir estos principios, la ley propone una coordinación muy estrecha entre el Gobierno de Canarias, los municipios, la Policía Autonómica Canaria, los cuerpos de Policía Local Canaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, establece nuevos órganos para facilitar la participación y la coordinación.

¿Qué novedades aporta?

Como novedades importantes destacan, por un lado, el Plan General de Seguridad de Canarias, que integrará análisis de riesgos, estrategias de actuación y recursos necesarios. Se complementará con planes municipales y supramunicipales específicos, elaborados según las necesidades locales y coordinados con el plan general; por otro lado, la modernización tecnológica, incorporando las Policías Locales al Sistema de Información Policial, facilitando así la coordinación operativa y el intercambio de datos en tiempo real, y, por último, la cooperación, fomentando la colaboración entre distintos cuerpos policiales que operan en Canarias mediante convenios específicos, lo que optimiza los recursos y mejora la eficacia operativa.

En definitiva, esta Ley aspira a consolidar un sistema de seguridad pública moderno, eficiente y que responda a las necesidades reales de la sociedad canaria. Será la espina dorsal del sistema de seguridad de Canarias; nos permitirá pasar de un modelo fragmentado y obsoleto a uno integrado, moderno, eficiente y plenamente autonómico.

¿Y qué ocurre con la Ley de Policías de Canarias? ¿Va en la misma línea?

Sí, ambas leyes son complementarias. Mientras la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias establecerá el marco general del sistema, la intención es que la futura Ley de Policías de Canarias se centre en la organización, formación, régimen estatutario y coordinación funcional de los cuerpos policiales que lo integran; es decir, la Policía Autonómica Canaria y los cuerpos de Policía Local Canaria.

Para esta segunda norma, se ha creado una subcomisión técnica específica dentro de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, en la que participan la Dirección General de Seguridad y la FECAM. Estamos en fase de consensuar el texto inicial que se elevará a la Comisión de Coordinación para su valoración final antes de su tramitación formal por el Gobierno.

Esta Ley actualizará la normativa de coordinación de las Policías Locales (Ley 6/1997), adaptándola al marco estatutario actual y a la evolución del modelo policial en Canarias. Permitirá unificar criterios de formación, movilidad, estructura y carrera profesional, reforzará los instrumentos de cooperación con la Policía Autonómica y creará un marco estable de colaboración operativa y tecnológica entre los distintos cuerpos.

Con esta ley avanzamos hacia un verdadero Sistema de Policía Canaria, donde los cuerpos de Policía Local Canaria y la Policía Autonómica Canaria trabajen como partes complementarias de un mismo modelo público de seguridad, compartiendo objetivos, información y recursos.

Entonces, ¿podemos decir que estas dos leyes marcan el futuro del sistema de seguridad canario?

Sin duda. Serán los dos pilares que sostendrán el sistema de seguridad pública en Canarias durante las próximas décadas. Esa es nuestra intención.

La Ley del Sistema de Seguridad Pública, en estado más avanzado, estructurará el conjunto del modelo, y la Ley de Policías de Canarias, en fase de desarrollo, regulará el funcionamiento interno de sus cuerpos, asegurando una coordinación real, efectiva y moderna.

Ambas leyes -complementarias entre sí- consolidarán el papel del Gobierno de Canarias en materia de seguridad pública, fortalecerá la cooperación con Cabildos y Ayuntamientos, y permitirá que el término “Policía Canaria” alcance su pleno desarrollo territorial y funcional.

Nuestro objetivo es muy claro: una Policía Canaria profesional, próxima y moderna, integrada en un sistema de seguridad pública autonómico que actúe con eficacia, legalidad y cercanía en cada isla, al servicio de todos los canarios.

La relación con los ayuntamientos y con la FECAM es indispensable cuando hablamos de las Policías, pero también con los Cabildos en la apertura de comisarías insulares del CGPC. ¿Cómo van esas gestiones?

La cooperación entre administraciones es esencial para que el sistema funcione. En abril de 2024, la Consejería firmó, junto con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y los ayuntamientos adheridos, el Convenio de Cooperación en Seguridad Pública, que ha permitido articular una colaboración real con esos Ayuntamientos, y una mayor cooperación operativa entre la Policía Autonómica y las Policías Locales.

En paralelo, trabajamos con Ayuntamientos y Cabildos en la implantación progresiva de Comisarías Insulares, conforme al modelo diseñado. El proceso está muy avanzado en Fuerteventura y Lanzarote y se extenderán al resto de islas no capitalinas, garantizando la presencia fija del Cuerpo en todo el Archipiélago.

Queremos una Policía Autonómica que esté donde la ciudadanía la necesita, con proximidad, eficacia y capacidad de respuesta en cada isla.

Para garantizar esta presencia, es importante también que crezca el número de efectivos.

En ese proceso estamos. Cuando llegamos al Gobierno, el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) apenas contaba con 192 efectivos. Ahora estamos en 276 y con la promoción que está a punto de entrar en la Academia, sumarenos 143 más. Si a esto le sumamos la siguiente convocatoria de 180 plazas prevista para el año que viene, acabaremos la legislatura con 600 efectivos. Nuestro objetivo, por tanto, es seguir creciendo conforme a las necesidades operativas y al presupuesto. A medio plazo, un objetivo realista sería llegar a los 1.200 efectivos.

Quiero destacar que no solo el Gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo para poner más policía en la calle. También lo están haciendo los ayuntamientos de las islas, que en estos dos años han incorporado a sus plantillas a más de 500 nuevos agentes.