La Aemet advierte de cielos nubosos y precipitaciones ocasionales en Canarias este martes: sin cambios térmicos destacados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes un ambiente marcado por los cielos nubosos o con intervalos de nubes en el conjunto de Canarias, manteniendo un escenario estable en temperaturas y lluvias débiles en áreas del norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Las máximas se situarán alrededor de los 22 °C y las mínimas entre 17 °C y 19 °C, sin variaciones relevantes respecto a la jornada anterior.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, intensificándose en cumbres y vertientes expuestas, especialmente en Gran Canaria y Tenerife. En zonas del oeste, el régimen de brisas será dominante. En el mar, se esperan vientos de fuerza 5 a 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.

La previsión incluye también una jornada con cielos mayoritariamente despejados durante los momentos centrales del día, manteniéndose un régimen de vientos del nordeste con rachas que podrán alcanzar los 30 km/h. La situación marítima será más suave en las costas resguardadas, con marejadilla o marejada, y el ciclo de mareas prevé pleamares a las 10:59 y 23:30 horas, y bajamares a las 4:48 y 17:13 horas.

El tiempo por islas

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y claros por la tarde

Cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías. Apertura de claros por la tarde.

Alisio moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes al final del día. Brisas en el suroeste.

Temperaturas: Las Palmas 19 °C / 22 °C

LANZAROTE — Intervalos nubosos

Intervalos nubosos durante la mañana, tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde.

Viento moderado del norte; temperaturas estables.

Temperaturas: Arrecife 17 °C / 23 °C

FUERTEVENTURA — Nubes variables

Nubosidad variable, con tendencia a despejar al final del día.

Viento alisio moderado.

Temperaturas: Puerto del Rosario 18 °C / 22 °C

TENERIFE — Lluvias débiles en el norte

Cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías del nordeste. En el resto, intervalos nubosos y apertura de claros por la tarde.

Viento del nordeste moderado, con intervalos fuertes en el sureste y extremo noroeste; brisas en el oeste.

Temperaturas: Santa Cruz 18 °C / 22 °C

LA GOMERA — Nubes y lloviznas en el norte

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales. Los claros llegarán por la tarde.

Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres por la tarde.

Temperaturas: San Sebastián 19 °C / 22 °C

LA PALMA — Lluvias en el norte y este

Nuboso o cubierto en el norte y este, con lluvias débiles más probables en medianías del nordeste. Intervalos nubosos en el oeste.

Alisio moderado a fuerte, con posibles rachas muy fuertes en zonas altas.

Temperaturas: Santa Cruz 18 °C / 21 °C

EL HIERRO — Nubosidad y lluvias débiles en el norte

Predominio de nubes en el norte, con lluvias débiles y ocasionales. Apertura de claros por la tarde.

Viento alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas: Valverde 14 °C / 17 °C