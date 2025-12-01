La Aemet advierte de cielos nubosos y precipitaciones ocasionales en Canarias este martes: sin cambios térmicos destacados
Previsión marcada por nubosidad variable, lluvias débiles en zonas del norte y alisios moderados que podrán intensificarse en cumbres
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes un ambiente marcado por los cielos nubosos o con intervalos de nubes en el conjunto de Canarias, manteniendo un escenario estable en temperaturas y lluvias débiles en áreas del norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Las máximas se situarán alrededor de los 22 °C y las mínimas entre 17 °C y 19 °C, sin variaciones relevantes respecto a la jornada anterior.
El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, intensificándose en cumbres y vertientes expuestas, especialmente en Gran Canaria y Tenerife. En zonas del oeste, el régimen de brisas será dominante. En el mar, se esperan vientos de fuerza 5 a 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.
La previsión incluye también una jornada con cielos mayoritariamente despejados durante los momentos centrales del día, manteniéndose un régimen de vientos del nordeste con rachas que podrán alcanzar los 30 km/h. La situación marítima será más suave en las costas resguardadas, con marejadilla o marejada, y el ciclo de mareas prevé pleamares a las 10:59 y 23:30 horas, y bajamares a las 4:48 y 17:13 horas.
El tiempo por islas
GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y claros por la tarde
Cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías. Apertura de claros por la tarde.
Alisio moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes al final del día. Brisas en el suroeste.
Temperaturas: Las Palmas 19 °C / 22 °C
LANZAROTE — Intervalos nubosos
Intervalos nubosos durante la mañana, tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde.
Viento moderado del norte; temperaturas estables.
Temperaturas: Arrecife 17 °C / 23 °C
FUERTEVENTURA — Nubes variables
Nubosidad variable, con tendencia a despejar al final del día.
Viento alisio moderado.
Temperaturas: Puerto del Rosario 18 °C / 22 °C
TENERIFE — Lluvias débiles en el norte
Cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías del nordeste. En el resto, intervalos nubosos y apertura de claros por la tarde.
Viento del nordeste moderado, con intervalos fuertes en el sureste y extremo noroeste; brisas en el oeste.
Temperaturas: Santa Cruz 18 °C / 22 °C
LA GOMERA — Nubes y lloviznas en el norte
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales. Los claros llegarán por la tarde.
Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres por la tarde.
Temperaturas: San Sebastián 19 °C / 22 °C
LA PALMA — Lluvias en el norte y este
Nuboso o cubierto en el norte y este, con lluvias débiles más probables en medianías del nordeste. Intervalos nubosos en el oeste.
Alisio moderado a fuerte, con posibles rachas muy fuertes en zonas altas.
Temperaturas: Santa Cruz 18 °C / 21 °C
EL HIERRO — Nubosidad y lluvias débiles en el norte
Predominio de nubes en el norte, con lluvias débiles y ocasionales. Apertura de claros por la tarde.
Viento alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres.
Temperaturas: Valverde 14 °C / 17 °C
- La Aemet anuncia un cambio radical del tiempo en Canarias: la calima se irá este día en el Archipiélago
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
- La Aemet avisa: sábado con calima, viento y lluvias en Canarias
- La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Detenido un ojeador de fútbol por abusos sexuales a 61 menores en Canarias
- Un vuelo entre lágrimas y esperanza: el gesto que conmovió a todo un avión de Binter rumbo a Madrid
- La Aemet pronostica un cóctel de calima, lluvias y viento para el último fin de semana de noviembre en Canarias