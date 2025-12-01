Una veintena de migrantes sigue en el Hospital de El Hierro tras un fin de semana con tres cayucos y cinco muertos

Un total de 24 migrantes permanecen en el Hospital de El Hierro tras un fin de semana en el que llegaron a la isla tres cayucos con más de 500 migrantes a bordo y cuatro fallecidos, más un quinto cuyo cadáver se rescató en aguas cercanas al puerto de La Restinga en la tarde del sábado.

Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias apuntan a Europa Press que seis personas se encuentran ingresadas en planta mientras que las otras 18 están en evolución en el área de Urgencias con el fin de darles o alta o dejarlas ingresadas.

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Los cuerpos de las cinco personas fallecidas se encuentran en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ubicado en La Frontera para acometer las pruebas de autopsia.