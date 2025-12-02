Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorología

La Aemet advierte lluvias débiles y rachas muy fuertes este miércoles en Canarias: las zonas más afectadas

Cielos nubosos, lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y rachas muy fuertes en zonas altas marcarán la jornada.

Predicción del tiempo para este miércoles, 3 de diciembre

Aemet

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un miércoles marcado por cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones débiles a moderadas principalmente en las medianías. En el resto del archipiélago, los intervalos nubosos dejarán lluvias débiles y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura a primeras horas, mientras que en el resto del territorio la probabilidad será baja.

El viento del nordeste soplará moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, además de en las cumbres de las islas montañosas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada y a últimas horas del día. En las costas del suroeste habrá predominio de las brisas.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el estado de la mar vendrá marcado por viento del noreste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Al final de la jornada podrán producirse algunos aguaceros.

A continuación, la previsión detallada por islas.

El tiempo, isla por isla

GRAN CANARIA — Nubosidad y lluvias en el norte

Cielos nubosos en norte y nordeste con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías y en la primera mitad del día y la tarde.En el resto, intervalos nubosos a poco nuboso.Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres. Brisas en el suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria19 / 22

LANZAROTE — Intervalos nubosos y lluvias débiles a primeras horas

Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la mañana. Temperaturas sin cambios significativos. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte por la tarde en costas este y oeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 17 / 23

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y lluvias débiles matinales

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste, más intenso por la tarde en costas este, oeste y Jandía.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 22

TENERIFE — Lluvias débiles en el nordeste

Predominio de cielos nubosos en el nordeste con lluvias débiles a moderadas en medianías. Intervalos nubosos en el resto, con baja probabilidad de precipitaciones. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 19 / 22

LA GOMERA — Nubes y lluvias en el norte

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, más frecuentes durante la mañana y tarde. Intervalos nubosos en el resto, sin descartar alguna lluvia puntual. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas (°C): San Sebastián 20 / 23

LA PALMA — Nubosidad y lluvias en el norte y este

Cielos nubosos en norte y este con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías. En el oeste, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia. Viento del nordeste moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de El Paso.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 / 22

EL HIERRO — Cielos nubosos en el norte

Nubosidad compacta en el norte con lluvias débiles, más frecuentes por la mañana y la tarde. Intervalos nubosos en el resto, con baja probabilidad de lluvias en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 16

TEMAS

