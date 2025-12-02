La Aemet advierte lluvias débiles y rachas muy fuertes este miércoles en Canarias: las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un miércoles marcado por cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones débiles a moderadas principalmente en las medianías. En el resto del archipiélago, los intervalos nubosos dejarán lluvias débiles y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura a primeras horas, mientras que en el resto del territorio la probabilidad será baja.

El viento del nordeste soplará moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, además de en las cumbres de las islas montañosas, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada y a últimas horas del día. En las costas del suroeste habrá predominio de las brisas.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el estado de la mar vendrá marcado por viento del noreste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Al final de la jornada podrán producirse algunos aguaceros.

A continuación, la previsión detallada por islas.

El tiempo, isla por isla

GRAN CANARIA — Nubosidad y lluvias en el norte

Cielos nubosos en norte y nordeste con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías y en la primera mitad del día y la tarde.En el resto, intervalos nubosos a poco nuboso.Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres. Brisas en el suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria19 / 22

LANZAROTE — Intervalos nubosos y lluvias débiles a primeras horas

Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la mañana. Temperaturas sin cambios significativos. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte por la tarde en costas este y oeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 17 / 23

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y lluvias débiles matinales

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste, más intenso por la tarde en costas este, oeste y Jandía.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 22

TENERIFE — Lluvias débiles en el nordeste

Predominio de cielos nubosos en el nordeste con lluvias débiles a moderadas en medianías. Intervalos nubosos en el resto, con baja probabilidad de precipitaciones. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz 19 / 22

LA GOMERA — Nubes y lluvias en el norte

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, más frecuentes durante la mañana y tarde. Intervalos nubosos en el resto, sin descartar alguna lluvia puntual. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas (°C): San Sebastián 20 / 23

LA PALMA — Nubosidad y lluvias en el norte y este

Cielos nubosos en norte y este con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en medianías. En el oeste, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia. Viento del nordeste moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de El Paso.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 / 22

EL HIERRO — Cielos nubosos en el norte

Nubosidad compacta en el norte con lluvias débiles, más frecuentes por la mañana y la tarde. Intervalos nubosos en el resto, con baja probabilidad de lluvias en medianías. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 16