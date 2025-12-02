La Aemet pronostica un martes con lluvias débiles y nubosidad en Canarias

El archipiélago canario vivirá este martes una jornada marcada por la nubosidad en general, especialmente en las zonas norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan lluvias débiles y ocasionales en esas áreas, mientras que las temperaturas se mantendrán estables, con valores máximos que rondarán los 22 °C y mínimas entre 17 °C y 19 °C.

Las condiciones térmicas apenas experimentarán variaciones con respecto a días anteriores. Las temperaturas permanecerán suaves, dentro de los rangos habituales para la época. El viento del nordeste será el protagonista del día, soplando con intensidad moderada, aunque se intensificará en cumbres y zonas expuestas, como sucede en Gran Canaria y Tenerife. En los sectores del oeste, predominará un régimen de brisas suaves.

Durante las horas centrales del día, el cielo tenderá a despejarse, ofreciendo momentos de mayor luminosidad en buena parte del archipiélago. Las rachas de viento podrían alcanzar los 30 km/h, especialmente en áreas altas y expuestas, mientras que en el litoral se esperan condiciones marítimas algo más suaves.

En el mar, el pronóstico incluye vientos del nordeste de fuerza 5 a 6, con marejada a fuerte marejada. Además, habrá presencia de mar de fondo del noroeste, con olas de entre 1 y 2 metros. En zonas costeras protegidas, como bahías y calas, se prevé una situación más tranquila, con marejadilla.

Las mareas del día estarán marcadas por dos pleamares, previstas para las 10:59 y 23:30 horas, y dos bajamares, que se producirán a las 4:48 y 17:13 horas.

Previsión meteorológica por islas

Gran Canaria: lluvias matinales en el norte

La isla amanecerá con cielos nubosos en el norte, donde se registrarán lluvias débiles, especialmente en las medianías. Por la tarde se abrirán claros. El viento alisio soplará con fuerza, sobre todo en zonas altas y vertientes expuestas.

Temperaturas: 19 °C / 22 °C en Las Palmas

Lanzarote: intervalos nubosos por la mañana

La jornada comenzará con intervalos nubosos, que darán paso a cielos más despejados por la tarde. El viento del norte será moderado, sin grandes variaciones en las temperaturas.

Temperaturas: 17 °C / 23 °C en Arrecife

Fuerteventura: nubes variables

En Fuerteventura se espera nubosidad variable, con una tendencia clara a despejarse al final del día. El alisio moderado será constante durante toda la jornada.

Temperaturas: 18 °C / 22 °C en Puerto del Rosario

Tenerife: lluvias débiles en el norte

La previsión indica nubosidad en el norte, con lluvias débiles en las medianías del nordeste. En el resto del territorio, habrá intervalos nubosos con claros por la tarde. El viento del nordeste será moderado a fuerte en zonas como el sureste y extremo noroeste, y habrá brisas en el oeste.

Temperaturas: 18 °C / 22 °C en Santa Cruz

La Gomera: lloviznas en el norte

Cielos nubosos y lloviznas débiles en el norte caracterizarán el día, con mejorías hacia la tarde. El viento alisio aumentará de intensidad durante el día, con rachas fuertes en cumbres.

Temperaturas: 19 °C / 22 °C en San Sebastián

La Palma: lluvias en el norte y este

Habrá nubosidad abundante en el norte y este, con lluvias débiles más probables en las medianías del nordeste. En el oeste se alternarán las nubes con algunos claros. Viento alisio de moderado a fuerte, con posibles rachas muy fuertes en zonas altas.

Temperaturas: 18 °C / 21 °C en Santa Cruz

El Hierro: cielo cubierto en el norte

El norte de la isla presentará predominio de nubes y lluvias débiles, mientras que en el resto se abrirán claros durante la tarde. El viento alisio será moderado, con intervalos fuertes en zonas elevadas.