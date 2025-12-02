Los autónomos canarios pueden respirar tranquilos en 2026: se aplaza este requisito obligatorio de Hacienda a 2027

La ministra Pilar Alegría ha hecho honor a su apellido y ha dado una gran alegría a todos los autónomos y pequeños empresarios. Tras la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana, Hacienda ha tomado la decisión de no aplicar la implementación del sistema Verifactu el próximo año, sino que aplazarla hasta 2027.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo, la responsable de Educación, Formación Profesional y Deportes anunciaba que se retrasaba la entrada en vigor este sistema de facturación obligatorio para pymes y trabajadores por cuenta propia. Por segunda vez, el Gobierno toma la decisión de alargar el plazo para que todos los afectados por esta nueva forma de registro se adapten y preparen sus facturas a las nuevas tecnologías.

Andrea Saavedra

La implantación obligatoria de este nuevo ecosistema de facturación afectará a más de tres millones de autónomos y pymes en España. Aunque su activación será progresiva, la adaptación del software será obligatoria para todos.

¿Qué es Verifactur?

Hasta ahora, muchos autónomos y empresarios registraban sus facturas en la Agencia Tributaria por el Sistema Informático de Facturación (SIF). El sistema con permite a Hacienda recibir en tiempo real las facturas que emitan autónomos y empresas. La herramienta forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley Antifraude de 2021, y promete transformar la manera de facturar en España, porque obligará a los negocios a adaptar sus programas de gestión.

Verifactu es un mecanismo de verificación automática integrado dentro del software de facturación. Cuando esté operativo, cada factura emitida por un autónomo o pyme llegará directamente a los servidores de Hacienda sin necesidad de acciones adicionales por parte del usuario. El sistema permite que la Agencia Tributaria pueda comprobar de inmediato los importes básicos de la factura: base imponible, IVA, IRPF o el destinatario.

El reglamento que regula los programas de facturación se aprobó en octubre de 2024, y tenía este calendario inicial:

1 de julio de 2025: todos los programas de facturación que se comercialicen en España deberán incluir obligatoriamente la función Verifactu.

todos los programas de facturación que se comercialicen en España deberán incluir obligatoriamente la función Verifactu. 1 de enero de 2026: las sociedades (SL, SA…) deberán haber adaptado sus sistemas.

las sociedades (SL, SA…) deberán haber adaptado sus sistemas. 1 de julio de 2026: los autónomos persona física también estarán obligados a tener programas compatibles con el reglamento.

Aunque Verifactu será opcional para el autónomo o empresa, se podrá decidir si enviar o no las facturas automáticamente, una funcionalidad que debe existir en todos los programas para ser legales. Los expertos recuerdan que muchos negocios acabarán activándola por las ventajas operativas y fiscales que supondrá.

La Agencia Tributaria sostiene que el nuevo sistema reducirá errores en la facturación y facilitará un control más transparente. Las facturas enviadas llevarán la mención 'Factura verificada por la Agencia Tributaria', algo que transmitirá confianza a los clientes, proveedores y bancos.

A medio plazo, Hacienda prevé utilizar esta información para autocompletar declaraciones, simplificar las revisiones y disminuir la necesidad de requerimientos o visitas presenciales.

Además, el sistema se integra en la lucha contra los softwares de doble uso, que permiten llevar una contabilidad oculta. Desde 2021, la Ley Antifraude castiga su uso con sanciones severas, y Verifactu es la pieza que faltaba para combatir los delitos fiscales.