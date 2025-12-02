Aviso a los propietarios canarios: el Tribunal Supremo fija un nuevo plazo para investigar las reformas no declaradas

¿Cuánto tiempo tiene el Catastro para investigar obras o ampliaciones no declaradas en una vivienda? El Tribunal Supremo se ha encargado de resolver la duda más habitual entre propietarios y profesionales.

El Catastro dispone de hasta 18 meses (no seis) para inspeccionar, detectar y regularizar cualquier reforma no comunicada, según establece la sentencia dictada el 31 de octubre de 2025.

¿En qué consisten las inspecciones y qué comprueba el Catastro?

Las inspecciones catastrales, tal y como se explica en el artículo 19 de la Ley del Catastro Inmobiliario, tienen como objetivo "verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral, para lo cual la Inspección comprobará la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones y comunicaciones reguladas en esta ley e investigará la posible existencia de hechos, actos o negocios que no hayan sido declarados o comunicados o que lo hayan sido parcialmente".

Las inspecciones permiten comprobar:

Ampliaciones no declaradas

Piscinas

Terrazas techadas o porches

Edificaciones auxiliares

Cambios de uso o reformas que alteren la superficie construida

Cuando se detectan, el Catastro modifica la inscripción del inmueble y actualiza el valor catastral, lo que afecta directamente en el IBI, la plusvalía municipal y otros impuestos patrimoniales.

Obras de reforma. / SHUTTERSTOCK

Ley General Tributaria

El Tribunal Supremo determina que las inspecciones catastrales no se rigen por un plazo de seis meses, sino que la Ley General Tributaria (LGT) establece un plazo de 18 meses tal y como recoge su artículo 150. Además, aunque la administración supere ese año y medio, la inspección no caduca, continuará hasta que llegue a su fin.

Este procedimiento continúa hasta su resolución, aunque puede afectar a efectos económicos como el cómputo de intereses o la interrupción de la preinscripción, pero no invalida ni la regulación ni la nueva valoración catastral.

Qué caso ha dado pie a esta sentencia del Supremo

La sentencia nace de un caso en Turre (Almería), donde la regularización llegó mucho después de seis meses. Un tribunal inferior anuló el expediente, pero el Supremo corrigió este criterio y aclaró que en este caso el plazo todavía no se había agotado.

¿Qué deben hacer los propietarios canarios si reciben una inspección?

Lo más importante es conocer que una inspección catastral se encarga de revisar y verificar que la descripción que figura en el Catastro coincida con la realidad física del inmueble. Estas inspecciones ni legaliza ni ilegalizan obras, tampoco entran en la legalidad urbanística, simplemente determinan que la descripción física del inmueble para efectos fiscales.

Para afrontar una inspección catastral es fundamental reunir toda la documentación que permita demostrar la realidad del inmueble. Entre los documentos necesarios se encuentran planos actualizados, licencias de obra o comunicaciones previas, certificados técnicos, así como escrituras y simples notas que lo acrediten. También es útil aportar fotografía recientes de la vivienda, ya que facilitan la comprobación del estado actual de las construcciones. Contar con todo esa información desde el principio puede agilizar la inspección.