Canarias activa un plan de acción para garantizar la atención social a los canarios en Venezuela

La suspensión del tráfico aéreo en Venezuela anunciada por Estados Unidos y el clima de tensa calma e incertidumbre que se vive en el país ha llevado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a mantener una reunión telemática con los responsables de las entidades y fundaciones canarias en Venezuela. El objetivo de la reunión fue trasladar apoyo institucional, evaluar la situación sobre el terreno y activar un plan de acción y comunicación hacia la comunidad canaria residente en Venezuela, el país con mayor número de canarios en el exterior.

En la reunión, en la que también participaron el director general de Emigración, José Téllez, y la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, se reafirmó el compromiso firme del Ejecutivo autonómico de mantener la continuidad de los programas sociales y asistenciales que se desarrollan en el país. El presidente subrayó que "ningún servicio ha sido interrumpido pese al contexto actual".

Los representantes de las entidades expusieron un escenario marcado por la tensión y la preocupación social, junto con una sensación generalizada de incertidumbre debido a la situación del transporte aéreo. No obstante, destacaron la voluntad conjunta de las asociaciones y fundaciones de seguir trabajando y de continuar apoyando a los canarios y descendientes que residen en el país, reforzando así su compromiso.

Seguimiento

El Gobierno de Canarias informó de que ya se está trabajando en un plan con el fin de garantizar la continuidad de los programas y servicios esenciales. En este sentido, se está realizando un seguimiento diario de la evolución de la situación, según explicó el director general de Emigración, José Téllez, quien añadió que "estamos trabajando en todos los escenarios posibles para garantizar la atención permanente a los canarios y canarias residentes en Venezuela".

Clavijo destacó que el Gobierno regional mantiene abiertos todos los canales de comunicación y reiteró el apoyo institucional a las entidades y a la comunidad canaria en el país, así como al pueblo venezolano. Asimismo, expresó su reconocimiento por la labor que realizan las organizaciones canarias en Venezuela, a las que calificó como "un referente de compromiso y solidaridad en circunstancias complejas como las que se están viviendo en estos momentos".

Finalmente, el presidente trasladó un mensaje de tranquilidad y compromiso a la comunidad canaria residente en Venezuela y aseguró que el Ejecutivo autonómico seguirá actuando con responsabilidad, planificación y anticipación para garantizar la atención social y asistencial. "No están solos. Seguiremos trabajando a su lado en todo momento y en cualquier escenario que pueda presentarse", afirmó durante el encuentro.

El Ejecutivo continuará monitorizando la situación a diario y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier evolución relevante que pueda afectar a los canarios y descendientes residentes, así como a los programas que mantiene en el país.